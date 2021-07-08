«أبيض الشاطئية» في المجموعة الثانية لمونديال روسيا 2021

زيوريخ (الاتحاد)

أوقعت قرعة نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية، التي تستضيفها روسيا في الفترة من 19 إلى 29 أغسطس المقبل بمشاركة 16 منتخباً، والتي جرت مساء اليوم في زيوريخ، منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات موزمبيق وإسبانيا وتاهيتي.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات روسيا والولايات المتحدة الأميركية وباراجواي واليابان، وفي المجموعة الثالثة بيلاروسيا والسلفادور وسويسرا والبرازيل، والمجموعة الرابعة البرتغال وعُمان والسنغال وأورجواي.

ويستهل منتخبنا مشواره في البطولة بمواجهة منتخب تاهيتي يوم 19 أغسطس، وفي المباراة الثانية يلتقي مع منتخب موزمبيق يوم 21، ويلعب مباراته الثالثة أمام منتخب إسبانيا يوم 23.

ووفقاً لنظام البطولة يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى الدور ربع النهائي، المقرر له يوم 26 أغسطس، على أن تُقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم 28، فيما تٌلعب المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 29 من الشهر ذاته.

وأكد علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية، أن القرعة أسفرت عن مواجهات قوية بين المنتخبات المشاركة في المجموعات الأربع، مؤكداً ثقته الكبيرة في لاعبي الأبيض وقدرتهم على تقديم مستوى فني متميز، والاستمرار في تحقيق إنجازات رياضية جديدة للكرة الشاطئية الإماراتية خلال المشاركة المقبلة في المونديال العالمي.

وأشار البدواوي إلى الاهتمام والدعم الكبير الذي يقدمه مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وحرصه الشديد على إعداد المنتخب بصورة ممتازة من خلال المعسكرات الداخلية، وخوض مباريات ودية، إضافة لإطلاق اتحاد الكرة بطولة دوري كرة القدم الشاطئية في شهر أبريل الماضي، والتي أسهمت بشكل كبير في رفده بعناصر متميزة تم إشراكها وتجربتها خلال البطولة الودية الدولية، التي نظمها اتحاد الكرة في يونيو الماضي بمشاركة منتخبي عُمان والسنغال.

ونوه إلى أن المنتخب الوطني يواصل تحضيراته في معسكره الداخلي الحالي بدبي، استعداداً للسفر والمشاركة في بطولة كأس أوكرانيا الودية التي تُقام في العاصمة كييف، بالفترة من 21 إلى 23 يوليو الجاري بمشاركة منتخبات أوكرانيا وعُمان وتركيا.