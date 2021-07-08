فرنسا تجدد الثقة في «بطل المونديال»

باريس (أ ف ب)

أكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوجريت، أن مدرب المنتخب الوطني ديدييه ديشامب سيستمر في منصبه، على الرغم من خروج المنتخب من الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا لكرة القدم، وبأن المسالة حسمت "من دون أي نقاش".

وقال لوجريت لصحيفة "لوفيجارو" غداة الاجتماع الذي عقد بينه وبين المدرب: حسمت الإجابة على السؤال في مدى 3 دقائق، رغبته في البقاء قوية تماماً مثل رغبتي".

وكان ديشامب استلم تدريب المنتخب عام 2012 خلفاً لزميله السابق في المنتخب الفائز بمونديال 1998، لوران بلان، وقاده إلى ربع نهائي مونديال 2014، ثم إلى نهائي كأس أوروبا عام 2016 على أرضه، قبل التتويج بمونديال روسيا 2018.

في المقابل، كان الخروج أمام سويسرا بركلات الترجيح في ثمن نهائي كأس أوروبا الحالية، أول فشل له على رأس الجهاز الفني للديوك.

ويرتبط ديشامب بعقد مع المنتخب حتى نهاية مونديال قطر المقرر في شهري نوفمبر وديسمبر عام 2022.