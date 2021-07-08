مارتينيز يكمل المسيرة مع بلجيكا

بروكسل (أ ف ب)

أعلن المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، أنه باقٍ في منصبه مع المنتخب البلجيكي، رغم خيبة الخروج من ثمن نهائي كأس أوروبا التي تختتم الأحد في لندن، وذلك في مؤتمر صحفي افتراضي الخميس من بروكسل.

وقال مارتينيز إن "اهتمامي انتقل الآن إلى استكمال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ونصف نهائي دوري الأمم الأوروبية «في أكتوبر ضد إيطاليا».

وتابع: دائماً ما تم التطرق إلى مستقبلي، إن كان قبل البطولة أو خلالها، لكن الأمور كانت واضحة بالنسبة لي. ويرتبط مارتينيز بعقد مع الاتحاد البلجيكي حتى نهاية مونديال قطر 2022 بعدما استلم المهمة في يوليو 2016.

وسبق للاتحاد البلجيكي لكرة القدم أن أكد الأربعاء رغبته ببقاء مارتينيز، رغم خيبة الخروج من ربع نهائي كأس أوروبا على يد إيطاليا (1-2)، التي وصلت إلى النهائي حيث ستلتقي إنجلترا الأحد في "ويمبلي".