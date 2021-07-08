42 منتخباً في قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً



كوالالمبور (الاتحاد)

يجري الاتحاد الآسيوي لكرة القدم غداً «الجمعة» مراسم قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان 2022، وذلك في الساعة الحادية عشرة صباحاً بتوقيت الإمارات.

ويُشارك في التصفيات 42 منتخباً تتنافس من 23 إلى 31 أكتوبر المقبل، من أجل الحصول على 15 مقعداً في النهائيات، للانضمام إلى أوزبكستان مستضيفة النسخة الخامسة من البطولة، والتي تقام للمرة الأولى في منطقة الوسط.

ويتم خلال القرعة توزيع المنتخبات في منطقتين جغرافيتين، تضم الأولى 23 منتخباً من الغرب والجنوب والوسط، في حين تتكون الثانية من 19 منتخباً من منطقتي الشرق وآسيان.

في منطقة الغرب سيتم توزيع المنتخبات على 6 مجموعات، وبحيث تضم 5 مجموعات أربعة منتخبات، وتضم المجموعة السادسة ثلاثة منتخبات، في حين تشهد منطقة الشرق توزيع المنتخبات على 5 مجموعات، من بينها أربع مجموعات تضم أربعة منتخبات ومجموعة تضم ثلاثة منتخبات.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ11.

ويستضيف مباريات مجموعات الغرب كل من البحرين والأردن والكويت وقطر وطاجيكستان والإمارات، في حين يستضيف مجموعات الشرق كل من تايوان وإندونيسيا ومنغوليا وسنغافورة، ويتم وضع هذه المنتخبات في الوعاء الخاص بالدول المضيفة، على أن يكون موقعها بالمجموعة حسب تصنيف كل منها.

وتم تصنيف المنتخبات بحسب نتائجها في بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند، حيث يتضمن المستوى الأول لمنطقة الغرب كلاً من السعودية وسوريا وإيران والعراق، في حين يضم المستوى الثاني عُمان وفلسطين وبنجلادش.

ويضم المستوى الثالث في منطقة الغرب أفغانستان وتركمانستان والهند ولبنان واليمن، في حين يضم المستوى الرابع قرغيزستان ونيبال والمالديف وسريلانكا وكذلك أوزبكستان مستضيفة النهائيات والتي لن يتم احتساب نتائجها عند احتساب الترتيب النهائي للمجموعة وترتيب أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني بين المجموعات.

في منطقة الشرق، يضم المستوى الأول منتخبات كوريا الجنوبية وأستراليا وكوريا الشمالية وتايلاند وفيتنام، في حين يضم المستوى الثاني اليابان والصين وماليزيا وميانمار، ويضم المستوى الثالث هونج كونج ولاوس وكمبوديا وتيمور الشرقية، ويضم المستوى الرابع الفلبين وبروناي.