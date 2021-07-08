120 لاعبة في بطولة النصر لـ «البادل تنس»

دبي (الاتحاد)

تنطلق غداً منافسات بطولة النصر للبادل تنس للسيدات بنسختها الأولى، والتي ينظمها نادي النصر بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وورلد بادل أكاديمي، وتشهد مشاركة 120 لاعبة، يمثلن 60 فريقاً، حيث تقام منافسات البطولة على مستوى الزوجي، يمثلهن بنات الإمارات، والعديد من الجنسيات المقيمة على أرض الدولة، يتنافسن للفوز بالقاب منافسات الزوجي.

تتوزع الفرق الـ 60 من بنات الإمارات والوافدات على ثلاثة مستويات للمنافسة على ألقابها، حيث يشارك في منافسات الفئة الأولى، والمخصصة للمبتدئات 28 فريقاً، ويخوض منافسات الفئة الثانية والمخصصة للاعبات الواعدات 24 فريقاً، بينما تضم الفئة الثالثة للاعبات المستوى الأول 8 فرق، وستقام منافسات الأدوار التمهيدية غداً، وتختتم بالأدوار النهائية يوم السبت لتحديد هوية الفرق الفائزة على مستوى الفئات الثلاث.

أعلن مروان سنكل نائب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لألعاب الجماعية، أن شركة النصر للألعاب الجماعية برئاسة عبدالرزاق الهاشمي ووفق توجيهات قيادة النادي، وجهت بتنظيم البطولة الأولى للسيدات، وذلك استكمالاً لإعلان النادي سابقاً ضم رياضة «البادل تنس» إلى الألعاب الرياضية في «القلعة الزرقاء».

وأضاف: يواصل نادي النصر توسعة الأنشطة الرياضية المندرجة تحت مظلته، خاصة على صعيد الفرق النسائية، إذ إن «العميد» كان أول أندية الدولة التي أعلنت مؤخراً عن تأسيس فريق نسائي للريشة الطائرة، متبوعاً بتنظيم البطولة الأولى للسيدات، قبل أن يواصل النادي الاستراتيجية ذاتها، بالإعلان مطلع الشهر الماضي عن ضم الـ «بادل تنس» وتشكيل فريق من بنات النادي.

وأضاق: عقب الإعلان مباشرةً عن إشهار الـ «بادل تنس»، تم عقد اتفاقية تعاون بين إدارة النادي ممثلة بالمدير التنفيذي لشركة النصر للألعاب الجماعية أحمد الجناحي، والعضو المنتدب ومالك «وورلد بادل أكاديمي» علي العارف.

وأكدت نسرين علي بن درويش رئيسة قسم الأنشطة النسائية بنادي النصر، أن كامل الاستعدادات قد اكتملت لانطلق هذه البطولة بدعم ورعاية من مجلس إدارة النادي وشركة النصر للألعاب الرياضية، مع توفير جل سبل النجاح لها، والتي تقام ضمن فعاليات وأنشطة المعسكر الصيفي للسيدات، وأشارت إلى أن النصر هو الأول من بين أندية الدولة الذي أدخل رياضة «البادل تنس» للفتيات.

وأوضحت نسرين إن الإقبال الكبير على المشاركة في البطولة كان كبيراً ومميزاً، خاصة إن النادي فتح الباب للجميع للمشاركة بالبطولة على مستوى الدوائر والمؤسسات والشركات والجامعات والمدارس العليا الحكومية والخاصة للجنس اللطيف من بنات الإمارات والمقيمات، وتم اختيار عدد الفرق المشاركة بالبطولة، والتي خُصصت للزوجي، وأن جميع مباريات البطولة والفعاليات المصاحبة خلال المعسكر الصيفي تقام وسط إجراءات احترازية، حفاظاً على سلامة الجميع.

أكد علي العارف العضو المنتدب مالك «وورلد بادل أكاديمي» جهوزية الجهوزية الكاملة لاستضافة البطولة، والتي جاءت ثمار اتفاقية تعاون وشراكة مع نادي النصر، والذي له الفضل في إدخال هذه الرياضة ضمن أنشطته وتشكيل فريق لهذه الرياضة، كأول نادٍ في الدولة يشهر هذه الرياضة.