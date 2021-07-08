جامع كرات «الريمونتادا» يحترف في ليفربول!

مراد المصري (دبي)

وقع أوكلاي كانونييه «17 عاماً»، أول عقد احتراف له مع ليفربول الإنجليزي، وهو الذي نال شهرة خلال رحلة صعوده، بعدما كان جامع الكرات الذي نبه ترنت ألكساندر أرنولد للعب الركنية سريعاً، ليأتي منها الهدف الرابع الذي أكمل «ريمونتادا» التفوق على برشلونة في دوري الأبطال عام 2019 .

كانونييه الذي كان يبلغ 14 عاماً وقت تلك المباراة، قام بإعادة الكرة سريعاً عندما خرجت إلى ركنية، وتنبيه أرنولد لاعب ليفربول، من أجل لعبها سريعاً، حيث استغل عدم تركيز مدافعي برشلونة، وخطف أوريجي هدفاً قاتلاً لـ «الريدز» في الدقيقة 78.

وعبر الجهاز الفني لليفربول عن تقديرهم لجهود كانونييه وقتها الذي استمع إلى نصائح محللين الأداء، أن لاعبي برشلونة يغيب عنهم التركيز في الثواني التي تسبق تنفيذ الكرات الثابتة أو رميات التماس ليستغل ذلك بإعادة الكرة سريعاً.

كانونييه من مواليد مدينة ليدز، لكنه تدرج في أكاديمية ليفربول منذ سن 12 عاماً، ويلعب في هجوم فريق تحت 18 سنة، كما سبق أن لعب مع منتخب إنجلترا تحت 16 عاماً.

يذكر أن ليفربول خسر لقاء الذهاب بثلاثية ليعود ويتفوق برباعية في ملعب أنفيلد في لقاء الإياب، ويتأهل إلى نهائي دوري الأبطال، ويحرز اللقب بعد ذلك.