الإصابة تجبر ساجان على الانسحاب من سباق فرنسا

باريس (د ب أ)

بات بطل العالم السابق السلوفاكي بيتر ساجان أحدث المنسحبين من سباق فرنسا الدولي للدراجات «تور دو فرانس».وأعلن ساجان انسحابه قبل انطلاق المرحلة الثانية عشر في وقت لاحق اليوم الخميس، وذلك في ظل معاناته من إصابة في الركبة، تعرض لها خلال حادث تصادم في المرحلة الثالثة من السباق الفرنسي.

وقال ساجان: إنه قرار صعب، ركبتي تورمت مجدداً ولا يمكنني أن أحني ركبتي بشكل صحيح. وأضاف ساجان أنه سيرتاح لعدة أيام ثم سيستعد لأولمبياد طوكيو التي تنطلق في 23 يوليو الجاري.

وفاز ساجان «31 عاماً» ثلاث مرات من قبل بلقب سباق الطريق في بطولة العالم بين عامي 2015 و2017. وتضمنت قائمة المنسحبين من تور دو فرانس السلوفيني بريموش روجليك وصيف النسخة الماضية، والألماني توني مارتين بطل العالم السابق لسباقات عكس عقارب الساعة، والهولندي ماثيو فان دير بويل.