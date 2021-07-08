منتخب الإلكترونية يشارك في «غرب آسيا»

دبي (الاتحاد)

يشارك منتخب كرة القدم الإلكترونية، في النسخة الثانية لبطولة غرب آسيا التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي 15 و16 يوليو الجاري، بجانب السعودية والكويت وقطر.

وتأتي مشاركة منتخبنا ضمن التعاون القائم بين اتحاد كرة القدم مع جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، حيث يمثل منتخبنا 4 لاعبين، وهم: راشد عبيد الزعابي، أحمد سعيد السويدي، عمر محمد الحمادي وإبراهيم أحمد العوضي.

وأسفرت القرعة عن إقامة 12 مباراة في اليوم الأول، حيث تم وضع المنتخبات المشاركة بمجموعة واحدة، وتقام بنظام الدوري من مرحلتين ويحصل المنتخب الفائز على 3 نقاط، مقابل نقطة للتعادل.

وفي اليوم الثاني، واعتماداً على الترتيب النهائي، بعد المرحلة الأولى تخوض المنتخبات المشاركة منافسات المرحلة الثانية، بحيث يلعب الفريق صاحب المركز الأول مع الفريق صاحب المركز الثاني لتحديد الفائز بالبطولة، وصاحب المركز الثالث مع صاحب المركز الرابع لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وقال حميد الطاير عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، عضو اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة الإعلام والتسويق في اتحاد غرب آسيا: إن مشاركة منتخبنا في النسخة الثانية للبطولة تأتي في إطار جهود الاتحاد لتعزيز وجود منتخبنا لكرة القدم الإلكترونية، في مختلف البطولات الإقليمية والقارية والعالمية، مشيداً بالتعاون المثمر مع جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، خاصة فيما يتعلق بتأهيل اللاعبين وصقل مواهبهم في اللعبة التي بدأت تنتشر بشكل كبير وتحظى باهتمام من الاتحاد الدولي.

وتمنى الطاير التوفيق لمنتخبنا في هذه النسخة، والظهور بمستوى أفضل من النسخة الأولى، التي استطاع فيها منتخبنا تحقيق المركز الثاني بعد المنتخب السعودي، مشيراً إلى أن لاعبينا يملكون المهارات الفنية العالية، وباستطاعتهم تحقيق نتائج إيجابية والمنافسة بقوة على المركز الأول.