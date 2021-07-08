«يويفا» يفتح ملف الجماهير الإنجليزية





لندن (د ب أ)

بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إجراءات ضد الاتحاد الإنجليزي للعبة، بشأن كواليس مباراة إنجلترا مع الدنمارك في المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وجاءت هذه الخطوة من جانب يويفا بعد توجيه الجماهير شعاع الليزر اتجاه الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل، حيث يبحث الاتحاد القاري توقيع عقوبات على إنجلترا بعد الوصول إلي مصدر الشعاع عبر الكاميرات.

وأوضح يويفا أنه يفحص هذه الواقعة، والتي جاءت قبل أن يسجل هاري كين هدف الفوز لإنجلترا من ضربة جزاء في الوقت الإضافي.

وتصدى شمايكل لضربة الجزاء، لكن كين تابع الكرة إلى داخل الشباك، ليمنح بلاده الفوز بهدفين لهدف. وأشار يويفا أيضاً إلى أنه يحقق في إشعال الألعاب النارية والاضطرابات، التي أحدثتها الجماهير خلال عزف النشيد الوطني.

وحضر أكثر من 60 آلف مشجع المباراة، التي تأهل من خلالها المنتخب الإنجليزي لنهائي إحدى البطولات الكبرى للمرة الأولى منذ كأس العالم 1966، وقد يتعرض اتحاد الكرة الإنجليزي لغرامة مالية في ضوء تحقيقات يويفا.