الإمارات عضو مؤسس في الاتحاد العربي للفنون القتالية المختلطة

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت الإمارات في الاجتماع التأسيسي للاتحاد العربي لفنون القتال المختلطة الذي عُقد بالبحرين، ومثل الدولة محمد الحوسني، وشهد الاجتماع تزكية البحرين لمنصب رئاسة الاتحاد، فيما صوّت الأعضاء على منصبي نائب الرئيس للسعودية والإمارات، فيما فازت لبنان بمنصب الأمانة العامة والمالية للاتحاد.

واعتمد الأعضاء النظام الأساسي والشعار الرسمي للاتحاد، لتختتم الجلسة بعد ذلك بحوار مفتوح حول تطلعات الاتحاد العربي ومساعيه لتعزيز مستوى رياضة فنون القتال المُختلطة في المنطقة والشرق الأوسط.

وهنأ محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتأسيس الاتحاد العربي للفنون القتالية المختلطة، وأشار إلى أن القيادة الرشيدة تسعى دائماً لتعزيز العمل العربي المشترك، كما هنأ أيضاً عبدالمنعم الهاشمي رئيس اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة على دعمه ومتابعته المستمرة لكل شؤون الاتحاد ولجانه، من أجل أن تكون راية الإمارات في مصاف دول العالم.

وأعرب الظاهري عن أمله في انضمام المزيد من الدول العربية الشقيقة إلى الاتحاد، مؤكداً أنها ذاخرة بالمواهب الرياضية المميزة، وقادرة على التنافس والمشاركة في أرقى المحافل الدولية والعالمية.

وأكد الظاهري أن تواجد الإمارات كعضو مؤسس في الاتحاد العربي، يعكس المكانة الريادية المرموقة والثقة التي تحظى بها الدولة عربياً ودولياً في القطاع الرياضي بشكل عام والرياضات القتالية بشكل خاص، والذي أثبت على الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة ديناميكيته ومرونته، والتي مكنته من مباشرة التعافي السريع وتجاوز آثار هذه الأزمة.