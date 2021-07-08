«تنظيمية القفال» تكرم راشد وسعيد بن حمدان

دبي (الاتحاد)

قدمت اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال الثلاثين للمسافات الطويلة من جزيرة صير بو نعير، وحتى شواطئ دبي، والذي أقيم يوم الجمعة الماضي برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، درعاً تكريميةً إلى أنجال المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، مؤسس السباق عام 1991.

وتسلم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي النصر، والشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي حتا في زعبيل الدرع من وفد اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال الثلاثين، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية

حضر اللقاء نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق سيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وأعضاء اللجنة المنظمة، كل من: راشد ثاني العايل عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الرياضية، ومحمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وهزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات.

وتلقى الوفد التهنئة بنجاح الحدث من الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والإشادة بالمشاركة الكبيرة التي شهدها السباق، والتي وصلت إلى 106 سفن رسمت لوحة معبرة على مياه الخليج العربي،

وبارك رئيسا ناديي النصر وحتا لجميع الملاك والنواخذة والبحارة المشاركين في السباق النجاح، والوصول إلى خط النهاية، وإلى جميع الفائزين بالمراكز الأولى، وبطل النسخة 30 السفينة نمران 211 لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة علي عبدالله جمعة المرزوقي.

وتلقى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، تهنئة مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على الثقة الغالية التي أولاها لهما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعيينهما رئيسين لناديي النصر وحتا.

ونقل أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، تهاني وتبريكات أسرة الرياضات البحرية إلى رئيسي ناديي النصر وحتا، وأمنياتهم لهما بالتوفيق والسداد لمواصلة طريق التميز وتحقيق الطموحات والأهداف للناديين العريقين خلال المرحلة المقبلة.