«أبوظبي للدراجات» يشارك في «ماراثون الدولوميت»

أبوظبي (الاتحاد)

شارك نادي أبوظبي للدراجات الهوائية للمرة الأولى في سباقات ماراثون الدولوميت الذي أقيم مؤخراً في إيطاليا، وضم الفريق محمد الغافري، وطلال البلوشي، وعبدالقادر المنصوري، ومحمد عبدالقادر سعيد، وراشد سويدان، وعبدالله المنصوري، وعبدالله عيسى، ويوسف الرجيجي، وألكسندر بلوجين.

يعد ماراثون الدولوميت واحداً من أكبر الفعاليات الرياضية في العالم، من حيث عدد المشاركين فيه البالغ 9 آلاف دراج، نصفهم من إيطاليا، والنصف الآخر من حول العالم.

وحول مشاركة النادي في الماراثون، قال النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية، إن الهدف من هذه المشاركة المتميزة للنادي، هو تطوير الجانبين البدني والفني للدراجين، للوصول إلى أعلى مستوى، استعداداً لخوض السباقات الكبرى التي يشارك فيها النادي الموسم الجديد.

وأشاد الخييلي بأعضاء فريق أبوظبي للدراجات الذين شاركوا في ماراثون الدولوميت، وأظهروا الروح العالية والحماس الكبير، والرغبة في العمل الجاد والتمثيل المشرف، من أجل رفع مستوى الجاهزية الذي يؤهلهم للمنافسة في السباقات التي يخوضونها مستقبلاً.

وقال: إن النادي تمكن خلال الفترة القليلة الماضية من استقطاب اثنين من أفضل الدراجين على مستوى العالم، هما الملدوفي ألكسندر بلوجين، والروسي فلاديمير جوسيف، في خطوة تستهدف بناء وتطوير الفريق، لخوض مضمار المنافسة بالمسابقات المحلية والدولية خلال الفترة المقبلة.

ويتميز ماراثون الدولوميت بمسار فريد من نوعه، حيث يكمن تحدي السباق الطويل في تسلق 8 جبال مختلفة، يتراوح طول كل جبل ما بين 6 إلى 10 كيلو مترات، بإجمالي صعود قدره 4230 متراً من بداية السباق، وحتى الوصول إلى نهايته، في مناظر طبيعية مذهلة.

ويضم السباق ثلاث مسافات للاختيار، من بينها السير لمسافة 55 كيلو متراً بارتفاع 1780 متراً للمرور بين 4 ممرات جبلية، أو السير 106 كيلو مترات بارتفاع 3130 متراً لسبعة جبال، أو السير 138 كيلو متراً لثمانية جبال بارتفاع 4230 متراً.

وأقيمت النسخة الأولى من سباقات ماراثون الدولوميت في ثمانينيات القرن الماضي بمشاركة 166 دراجاً فقط، أما الآن فيستقطب آلاف الدراجين من حول العالم.