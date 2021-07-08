«آسيا القارية» لمحترفي الجو جيتسو تنطلق غداً



أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق غداً «الجمعة» منافسات بطولة آسيا القارية لمحترفي الجو جيتسو، في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر في دبي، بمشاركة نخبة من لاعبي ولاعبات الدولة، ونجوم وأبطال القارة الآسيوية.

وتقام البطولة على مدار يومين، ضمن سلسلة بطولات اتحاد الجو جيتسو، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو.

وقال يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو، إن تنظيم بطولة آسيا القارية لمحترفي الجو جيتسو في هذا التوقيت، واستضافة نجوم القارة على صعيد اللعبة، ما هو إلا دليل إضافي على ريادة دولة الإمارات، وتفوقها في مجال الجو جيتسو، بالإضافة إلى حرص الاتحاد على التعاون مع شركائه لإثراء أجندة البطولات المحلية والدولية والقارية، الأمر الذي يسهم في التطور المستمر لهذه الرياضة، وبناء قاعدة من المواهب الطامحة إلى اعتلاء منصات التتويج.

ولفت إلى أن البطولة تجمع العديد من اللاعبين البارزين، ما يجعل من النزالات متعة حقيقية، كما تمثل فرصة مميزة لمساعدة اللاعبين على الوقوف على مدى جاهزيتهم ومستوياتهم الفنية، خاصة مع اقتراب بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، وهي تعتبر بمثابة حلم لجميع اللاعبين الذين ينشدون التحليق عالياً في هذه الرياضة.

من جانبه، قال طارق البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، إن البطولة تعد واحدة من أقوى البطولات، ضمن دوري الرابطة، وتستعد لاستضافة كوكبة من اللاعبين المحترفين ذائعي الصيت، والساعين لتعزيز تصنيفهم، ورفع معدلاتهم من النقاط، وهو ما تتيحه هذه البطولة.

وأضاف أن الرابطة والاتحاد يجتمعان حول رؤية مشتركة، تهدف إلى استدامة تطور رياضة الجو جيتسو وازدهارها عالمياً، انطلاقاً من دولة الإمارات وأبوظبي، متقدماً بالشكر إلى نادي النصر بدبي على استضافة هذا الحدث المهم.

وتشهد الفعاليات المقامة غداً تنافس حاملي الحزام الأزرق، ضمن فئات الشباب والكبار والأساتذة للرجال والسيدات، إضافة إلى منافسات بدون بدلة لحملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، والتي تقتصر على فئة الكبار من الرجال حصراً.

وتنطلق بعد غد «السبت» منافسات حملة الحزام البنفسجي لفئة الشباب، إلى جانب منافسات حملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود لفئتي الكبار والأساتذة.

وستدخل البطولة ضمن التصنيف السنوي المعتمد في رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو حيث تمنح للفائز بها 1400 نقطة تصنيفية عن كل فئة، وهو ما يجعلها بالغة الأهمية بالنسبة للمحترفين.