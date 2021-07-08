إيجور.. 3 سنوات من العطاء والسحر في «بيت الملك»

سلطان آل علي (دبي)

أعلن نادي الشارقة عن انتقال لاعب الفريق ونجمه الأول، البرازيلي إيجور كورونادو إلى اتحاد جدة، السعودي، بعد تقديم الأخير عرضاً كبيراً، جعل اللاعب يختار الرحيل عن صفوف «الملك» بعد 3 سنوات من العطاء والسحر الكروي في دوري الخليج العربي.

انضم النجم البرازيلي إيجور كورونادو إلى الشارقة، في صيف موسم 2018-2019، قادماً من باليرمو الإيطالي، ومنذ حينها بدأت مسيرة التألق في دوري الخليج العربي.

وبلغت حصيلة النجم الكبير 61 مساهمة في 62 مباراة، حيث سجل 41 هدفاً، وصنع 20 للشارقة، وهو الأعلى في الفريق من دون شك.

وتشكل مساهماته نسبة 49% من مجمل أهداف الشارقة في الدوري على مدى 3 مواسم، كما جلبت مساهماته 50 نقطة من أصل 125 نقطة للشارقة بنسبة تبلغ 40%، ولم يغب عن التسجيل أو الصناعة إلا في 12 مباراة من مجمل 62 لعبها منذ 2018.

وعلى صعيد الكرات الثابتة، فلا صوت يعلو فوق صوت «الملك» إيجور كورونادو، فهو الأكثر تسجيلاً للأهداف من الضربات الحرة في الدوري، منذ انضمامه بـ7 أهداف، متفوقاً على جميع اللاعبين في دورينا، ويأتي بعده مباشرة مدافع الجزيرة ميلوش كوسانوفيتش بـ6 ضربات حرة، كما يعد إيجور من المتخصصين في ضربات الجزاء، حيث نفذ 23 ضربة جزاء في كلّ البطولات وسجل 20 منها.

وبالحديث عن أرقام إيجور كورونادو في جميع البطولات، فقد شارك اللاعب في 86 مباراة محلياً وآسيوياً، سجل فيها 50 هدفاً وصنع 29 ليسهم بالمجمل في 79 هدفاً للشارقة خلال مسيرته مع الفريق، وهذا الرقم يضعه كثالث أعلى اللاعبين مساهمةً في الأهداف منذ 2018، حيث يتصدر مبخوت القائمة بـ84 مساهمة، ويأتي خلفه فابيو ليما ثانياً بـ80 مساهمة، وخلفه مباشرة إيجور بـ79.

ويشكّل حضور إيجور فارقاً كبيراً جداً مع الشارقة، وتشير الأرقام إلى أنّ نسبة الفوز بتواجده في الملعب تبلغ 55% خلال 86 مباراة، في حين أنّ الشارقة يملك نسبة فوز لا تتجاوز 29% عند غيابه، كما ترتفع نسبة خسارة الفريق إلى نصف عدد المباريات عندما لا يشارك، بينما لا تتعدى 20% بحضوره.