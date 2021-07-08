راموس.. «عقد العامين» في «المغامرة الأخيرة»



باريس (أ ف ب)

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، عن تعاقده مع أسطورة ريال مدريد الإسباني قلب الدفاع سيرجيو راموس بعقد لعامين حتى 2023، ما يجعل نادي العاصمة المغامرة الأخيرة على الأرجح في مسيرة ابن الـ35 عاماً.

وبتعاقده مع لاعب من طراز بطل مونديال 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012 الذي يحل في «بارك دي برانس» لاعباً حراً، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد، يعزز سان جيرمان طموحه بتحقيق الحلم الأكبر المتمثل بإحراز دوري أبطال أوروبا، المسابقة التي تُوج بها الإسباني في أربع مناسبات مع النادي الملكي.

وكان الإعلان عن التعاقد مع راموس متوقعاً منذ فترة، وحتى أن سان جيرمان ارتكب خطأ ليل الأربعاء في موقعه الرسمي، حين نشر تصريحاً للإسباني عن ارتدائه القميص رقم 4 مع نادي العاصمة قبل الإعلان عن الرسمي عن التعاقد معه، لكنه تدارك الموقف وألغى ما نشره.

وبانضمامه إلى النادي الباريسي، التحق راموس بزملائه السابقين له في ريال مدريد؛ حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس والجناح الأرجنتيني آنخل دي ماريا، إضافة إلى الوافد حديثاً الدولي المغربي أشرف حكيمي.

وقال راموس، بحسب ما نقل عنه سان جيرمان في بيانه: «إنه تغيير كبير في حياتي، تحد جديد ويوم لن أنساه أبداً».

وعانى راموس في الموسم المنصرم من كثرة الإصابات وتحديداً في فخذه الأيمن وربلة الساق اليسرى و«كوفيد-19» وأخيراً في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر، ولم يخض سوى 5 مباريات منذ بداية 2021.

ولعب راموس طيلة الموسم المنصرم 21 مباراة في مختلف المسابقات، وهو أدنى عدد له من المباريات خلال 15 موسماً قضاها في رحاب النادي.

وخسر راموس مركزه في المنتخب الوطني، حيث كان أبرز الغائبين عن نهائيات كأس أوروبا 2020، بعد استبعاده المفاجئ عن القائمة النهائية التي انتهى مشوارها في البطولة القارية الثلاثاء عند الدور نصف النهائي على يد إيطاليا بركلات الترجيح.

ويحمل راموس الرقم القياسي لعدد المباريات الدولية مع «لا روخا»، حيث لعب 180 مباراة، وسجل 23 هدفاً، وهو ثامن أفضل هداف في تاريخ المنتخب.

دافع عن ألوان إسبانيا في أربعة مونديالات و3 نهائيات لكأس أوروبا، كما لعب دوراً بارزاً في فوز المنتخب بمونديال 2010 في جنوب أفريقيا وبالبطولة القارية عامي 2008 و2012.