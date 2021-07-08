إصابة ساريتش تحطم قلب صنز

برلين (د ب أ)

أعلن فريق فينيكس صنز إصابة نجمه الكرواتي داريو ساريتش بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، وتعرض ساريش للإصابة في الربع الأول من المباراة التي فاز فيها صنز على ميلواكي بكس 118-105، في المواجهة الأولى بين الفريقين في نهائي الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين.

ولم يكشف صنز عن فترة غياب ساريتش الذي يبلغ معدله 7ر8 نقطة و8ر3 متابعة في المباراة الواحدة في موسم 2020- 2021 من الدوري الأميركي لكرة السلة.

وقال مونتي ويليامز مدرب صنز «إنه أحد المواقف إلى تحطم قلبك حرفياً».

وأضاف «أن تلعب لعدة دقائق ثم تتعرض لمثل هذه الإصابة أمر من المؤلم