«السلسلة السوداء» تُعيد سكولاري إلى جريميو!

ريو دي جانيرو (أ ف ب)

أعلن نادي جريميو البرازيلي لكرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي عودة لويز فيليبي سكولاري إلى قيادة إدارته الفنية للمرة الرابعة في تاريخه.

وجاء الإعلان بعد وقت قصير من خسارة غريميو على أرضه أمام بالميراس صفر-2، في المرحلة العاشرة من الدوري، حيث يحتل الفريق المركز الأخير برصيد نقطتين.

ودفع المدرب السابق تياجو نونيش ثمن السلسلة السوداء الحالية، بإقالته من منصبه الأحد، عقب الهزيمة على أرضه أمام أتلتيكو جويانيينسي صفر-1.

ولجأ جريميو إلى خدمات سكولاري الذي قاد البرازيل غلى لقبه الخامس والأخير في كأس العالم عام 2002 في اليابان وكوريا، والذي لم يكن مرتبطاً مع أي نادٍ منذ يناير الماضي، عقب فترة قصيرة، امتدت لمدة ثلاثة أشهر مع كروزيرو من الدرجة الثانية.

وسبق لسكولاري، الملقب بـ «فيليباو»، أن قاد جريميو في عام 1987، وتُوج معه بلقب بطولة ولاية ريو جراندي دو سول. عاد في عام 1993، وتُوج معه بكأس البرازيل عام 1994، ثم كأس ليبرتادوريس عام 1995 وبطولة البرازيل عام 1996.

كانت آخر فترة له على رأس فريق جريميو بين عامي 2014 و2015، ويعود لقبه الأخير إلى عام 2018، عندما قاد نادي بالميراس إلى لقب الدوري.

ونجح بالميراس بقيادة سكولاري في إحراز كأس ليبرتادوريس عام 1999، وكأس البرازيل عامي 1998 و2012، وكأس ميركوسور «سوداميريكانا حالياً» في 1998.

وكان سكولاري اشرف على تدريب المنتخب البرازيلي بين 2001 و2002، قاده خلالها إلى اللقب العالمي الخامس في كوريا الجنوبية واليابان، ثم في مونديال 2014 عندما خرج «السيليساو» بخسارة تاريخية على أرضه أمام ألمانيا في نصف النهائي 1-7 قبل أن ينهي العرس العالمي بخسارة مذلة أمام هولندا صفر-3 في مباراة المركز الثالث.

ودرب سكولاري أيضاً المنتخب البرتغالي من 2002 الى 2008، وقاده إلى المباراة النهائية لكأس أوروبا على أرضه عندما خسر أمام اليونان صفر-1.

وأشرف سكولاري على تدريب فريق جوانجو الصيني بين 2015 و2017، وتُوج معه بطلاً للدوري المحلي أعوام 2015 و2016 و2017، ودوري أبطال آسيا عام 2015.