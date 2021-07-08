«المصرفي» سلاح سري لإيطاليا في «اليورو»

مراد المصري (دبي)

ما حققه المنتخب الإيطالي في كأس أمم أوروبا «يورو 2020»، جاء بفضل فريق فني متكامل يساند المدرب روبرتو مانشيني، وأحد هذه الأسماء الذي وصفته وسائل الإعلام البريطانية بـ «السلاح السري» هو جياني فيو المدرب المتخصص في الكرات الثابتة، الذي نقله المدرب والتر زنجا من عمله المصرفي ليحترف هذا المجال رفقته.

فيو الذي تخصص في تدريب الكرات الثابتة، يملك 4830 خطة مختلفة لتنفيذ الكرات الثابتة، سواء الركلات الحرة المباشرة أو غير المباشرة، أو الأخطاء من مسافات مختلفة، أو الركلات الركنية.

فيو الذي كان يعمل مصرفياً في أحد البنوك حصل على شارة التدريب، وقام بإصدار كتاب حول الكرات الثابتة بعنوان «30%»، بالإشارة إلى اعتقاده أن الكرات الثابتة قادرة على تحسين أي فريق بهذه النسبة.

لفت كتاب فيو أنظار المدرب الإيطالي والتر زنجا، وقام بالاستعانة به لإقامة ورشة تدريبية لمدة 20 يوماً عن الكرات الثابتة للاعبي العين خلال قيادة الفريق عام 2007.

قام زنجا بعد ذلك بالإصرار على ضم فيو إلى طاقمه التدريبي مع كاتانيا الإيطالي، وأسهم في قيادة الفريق لتسجيل 17 هدفاً من أصل 44 من ركلات ثابتة أسهمت في ضمان الفريق عدم الهبوط من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

فيو رافق زنجا في باليرمو، ثم عمل مع أكثر من نادٍ على تحسين الكرات الثابتة لديها، مثل ميلان الإيطالي وليدز الإنجليزي وفيورنتينا الإيطالي والنصر، قبل أن يحصل على فرصة العمل مع المنتخب الإيطالي العام الماضي.

فيو كشف أن الطلب المباشر من روبرتو مانشيني جعله يقرر الانضمام إلى جهازه الفني، حيث يدرك المدرب أهمية الكرات الثابتة في البطولات التي تُلعب على تفاصيل صغيرة للغاية.