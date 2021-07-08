«الأسود الثلاثة» يحطم «العقد الثلاث»!

دبي (الاتحاد)

نجح منتخب إنجلترا في كتابة تاريخ جديد له بكأس أمم أوروبا خلال نسختها العاشرة، بعد فوزه على الدانمارك 2-1 في نصف النهائي، بعد مباراة ماراثونية امتدت إلى الأشواط الإضافية.

وتمكن «الأسود الثلاثة» من فك نحس امتد ثلاثة عقود في «اليورو»، منذ أول ظهور له مع نسخة 1968 بإيطاليا، بعد الفوز بهدف هاري كين القاتل من ضربة جزاء في الدقيقة 104 أمام الدانمارك في نصف نهائي «يورو2020».

وصنع الإنجليز مجداً جديداً وغير مسبوق في «يورو2020»، عندما بلغوا النهائي للمرة الأولى في تاريخهم، حيث لم يسبق أن تأهل المنتخب إلى المباراة الختامية منذ النسخة الأولى عام 1960، والتي لم يشارك بها، وبالتالي فك أول وأكبر العقد الإنجليزية في «اليورو».

أما إنهاء العقدة الثانية، فتمثل في حسم نصف النهائي أمام الدانمارك في الوقت الإضافي، وعدم الاضطرار إلى ركلات الترجيح، حيث واجه المنتخب الإنجليزي على مدار تاريخه عقدة غريبة في بطولات «اليورو»، إذ خرج في 3 نسخ بالركلات الترجيحية، أمام ألمانيا في نصف نهائي 96، والبرتغال 2004، وإيطاليا 2012.

كما شكلت العقدة الثالثة «نحساً» لمنتخب إنجلترا، قبل أن يحطمها الجيل الحالي بقيادة الهداف هاري كين، هي النجاح في العبور من نصف النهائي، وهو الدور الذي لم يتجاوزه أبداً منتخب إنجلترا منذ ظهوره الأول عام 68، وعبر 9 مشاركات سابقة.

الظهور الأول لإنجلترا في اليورو كان بنسخة إيطاليا 68، وقتها قدم أفضل أداء في تاريخه، عندما حل ثالثاً بالبطولة، قبل أن يكرر ذلك الإنجاز في نسخة 1996، كأفضل مركز يحققه خلال 9 مشاركات بالبطولة التي فشل في التأهل لها 5 مرات، أعوام 64,72,76,84,2008.

وكسرت إنجلترا النحس الذي لازمها بعد 37 مباراة خاضتها في تاريخ البطولة لتتأهل إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخها، وأصبحت المنتخب رقم 13 الذي يظهر في نهائي كأس أمم أوروبا، ويحلم باللقب الأول في تاريخهم.

ونجح المنتخب الإنجليزي في تحقيق العديد من الأرقام المميزة بعد التأهل إلى نهائي اليورو للمرة الأولى، حيث أصبح جوردان بيكفورد أكثر حارس إنجليزي يحافظ على شباكه نظيفة لمدة 721 دقيقة، متخطياً الرقم السابق المسجل باسم جوردون بانكس الذي صمد لـ720 دقيقة بين مايو ويوليو 1966.

كما أصبح بوكايو ساكو أصغر لاعب إنجليزي يشارك في نصف نهائي بطولة كبرى بعمر 19 عاماً و305 أيام بعد مشاركته في لقاء الدانمارك، وهاري كين أصبح الهداف التاريخي لبلاده في البطولات الكبرى، متساوياً مع جاري لينيكر برصيد 10 أهداف، بهدفه في مرمى الدانمارك.