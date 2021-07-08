يابانية تهدد «الشعلة» بـ «مسدس ماء»!

رضا سليم (دبي)

يرفض الشارع الياباني إقامة أولمبياد طوكيو من ضربة البداية مع وصول الشعلة إلى مراحلها النهائية، انتظاراً لحفل الافتتاح يوم 23 يوليو الجاري وتستمر حتى 8 أغسطس المقبل، وهو ما ظهر في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تحاول إطفاء الشعلة بمسدس ماء، قبل أن يتم القبض عليها.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه امرأة تقف بين حشد من الناس، وتحاول إطفاء الشعلة الأولمبية بمسدس مائي، خلال مسيرتها في شوارع مدينة ميتو اليابانية، احتجاجاً على تنظيم دورة الألعاب الأولمبية في ظل جائحة كورونا.

وصرخت كايوكو تاكاهاشي «53 عاماً» العاطلة عن العمل أثناء مرور حامل الشعلة من أمامها، قائلة: «لا للأولمبياد. أوقفوا الألعاب»، قبل أن تطلق مسدسها المائي على الشعلة التي كان يحملها عداء يبلغ 77 عاماً، ولم تنجح في محاولاتها، ولم يصب العداء بأذى.

وحاول ضابط يحمل درعاً منع رذاذ الماء، بينما قامت الشرطة اليابانية بالقبض على تاكاهاشي، بتهمة عرقلة العمل بالقوة بعد انطلاق ماراثون الشعلة في مدينة ميتو، واعترفت تاكاهاشي بما فعلته، مؤكدة أنها كانت تحتج على إقامة أولمبياد طوكيو.

ويعارض الرأي المحلي الياباني إقامة الأولمبياد التي تم تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة كورونا، وأعلنت بلدية طوكيو أنها ستلغي تتابع الشعلة من الطرق العامة أيضاً في النصف الثاني من الجولة التي تستغرق 15 يوماً، والتي تمر عبر المناطق المركزية بسبب ارتفاع الإصابات بالفيروس.

وقالت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو»: مسيرة الشعلة التي ستبدأ غداً «الجمعة» ستجري من دون متفرجين على جانبي الطريق في جميع المناطق، باستثناء الجزر الصغيرة، وذلك قبل أسبوعين على حفل الافتتاح، ويسمح فقط لممثلي اللجنة الأولمبية الدولية وكبار الشخصيات الأجنبية والرعاة بدخول الاستاد الوطني لمشاهدة الحفل.