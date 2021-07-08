«رجل بيزنس» يتحدى ميسي!



أنور إبراهيم (القاهرة)

لم ينجح الدانمارك في استكمال مغامرته الجريئة في كأس الأمم الأوروبية «يورو2020»، وخرج في نصف النهائي، بعد أن فاز عليه منتخب إنجلترا 2-1، إلا أن أحد لاعبي الفريق الدانماركي، وهو مارتن برايثوايت حقق نجاحاً كبيراً في مجال آخر، بعيد كل البعد عن كرة القدم، إذ إنه اشتهر على حد قول موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، بأنه رجل أعمال عبقري، وحقق ثروة لا بأس بها، جعلته من أغنى لاعبي برشلونة، بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال الموقع: إن المعلوم للجميع هو أن برايثوايت لاعب في برشلونة والمنتخب الدانماركي، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أنه رجل أعمال من الطراز الأول، وأن نجاحه في «البيزنس» وعالم المال والأعمال يتفوق كثيراً على نجاحه في عالم كرة القدم.

وأضاف الموقع أن برايثوايت اللاعب الوحيد - بعد ميسي - الذي يوجد اسمه وصورته في مجلة فوربيس العالمية المهتمة بالنجوم الأكثر ثراءً في عالم الرياضة والفن وفي المجتمع، إذ أنه حقق شهرة كبيرة وسمعة طيبة في عالم إدارة الأعمال.

وأشار الموقع إلى أن أصل نجاح برايثوايت يكمن في استثماراته في سوق العقارات الأميركية، إذ أن الشركة التي يملكها مع عمه تحقق مكاسب سنوية كبيرة جداً، وفقاً لأرقام مجلة فوربيس. وكان برايثوايت بدأ باستثمار بسيط قدره 850 ألف دولار في عام 2017، وبنهاية السنة نفسها بلغ عشرة ملايين دولار. ويقول الموقع: إن هذا ليس كل شيء، إذ أنه يملك مع زوجته إحدى شركات الملابس المعروفة جيداً في فرنسا، إلى جانب امتلاكه مطعماً فخماً في مدينة برشلونة.