الوحدة ينفي التفاوض مع الشحات

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

نفت شركة الوحدة لكرة القدم بصفة قاطعة، الدخول في مفاوضات مع حسين الشحات لاعب الأهلي المصري، مؤكدة أنه ليس لديها أي توجه للتعاقد مع اللاعب حالياً أو في المستقبل، ولم يكن ضمن خياراتها لاستقطاب أجنبي رابع في الفريق على الإطلاق.

وأبدى راشد الزعابي رئيس الشركة، استغرابه من ربط عدد من اللاعبين بنادي الوحدة بالذات، خلال كل فترة انتقالات بشائعات غير صحيحة، وأصبحت نشطة خلال الصيف الحالي، بغرض الترويج لعدد منهم من «السماسرة»، وطالب الزعابي باستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، وعدم الزج باسم النادي في مثل هذه الأمور.

من جهة ثانية، يواصل «العنابي» تدريباته في معسكره الخارجي، بمدينة أليكانتي الإسبانية، تحت إشراف مدربه الهولندي هينك تين كات، حيث يركز في المرحلة الأولى من المعسكر الذي انطلق يوم الاثنين الماضي، ويستمر حتى 25 يوليو الحالي، على رفع معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين، فيما يتم الترتيب لخوض عدد من المباريات الودية خلال المعسكر في الفترة المقبلة.

وينتظر أن يلحق عمر خريبين وعلاء زهير بالبعثة خلال يومين، في حال حصولهما على تأشيرة الدخول إلى إسبانيا، فيما يغادر عبدالله حمد بداية الأسبوع، بعد فراغه من الامتحانات.