أومتيتي يغير رأيه بـ «صورة»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي لاعب برشلونة الإسباني، في الطريق إلى تغيير رأيه بالموافقة على الرحيل عن النادي «الكتالوني» هذا الصيف، إذ أنه بدأ يتفهم حقيقة أن وجوده في «الكامب نو» يقترب من نهايته، على حد قول موقع «دياريو سبورت» الإسباني.

وتحاول إدارة برشلونة منذ فترة إقناع أومتيتي بمساعدتها على تخفيض الرواتب وتوفير المال، من أجل التعاقد مع ليونيل ميسي، إلا أن اللاعب الفرنسي استمر في رفضه لرغبته في استكمال عقده مع الفريق.

وقال الموقع الإسباني: إن أومتيتي غير فيما يبدو رأيه، وأصبح على استعداد للموافقة على عقد إعارة لموسم 2021-2022، لأنه لا يرغب في الدخول في نزاع مع برشلونة، حتى لا يعرض صورته للخطر، خاصة أنه مازال في السابع والعشرين من عمره، وأمامه الفرصة لخوض تحديات جديدة.

ويحصل أومتيتي على راتب قدره 8 ملايين يورو سنوياً، بينما ينتهي عقده في صيف 2023.

واقتنع أومتيتي أخيراً بأنه من الصعب جداً، بل من المستحيل أن يجد مكاناً له مع الفريق الأول في الموسم الجديد، بسبب إصاباته المتكررة على امتداد المواسم السابقة، والتي أبعدته عن مستواه العالي الذي ظهر عليه في مونديال روسيا 2018.

ومن جانبها، تستبعد إدارة البارسا إمكانية عودة أومتيتي إلى مستواه القديم في المستقبل، ولم يلعب أومتيتي سوى 13 مباراة فقط في الدوري الإسباني «الليجا» في موسم 2020-2021.

ويتشابه موقف أومتيتي إلى حد كبير مع موقف النجم البوسني ميراليم بيانيتش «31 عاماً» الذي انضم إلى «البارسا» قادماً من يوفنتوس الإيطالي في صفقة تبادلية مع البرازيلي أرتور، في الصيف الماضي، ولكنه بدوره لم يبدأ أساسياً إلا في 6 مباريات فقط من 13 مباراة لعبها في «الليجا».