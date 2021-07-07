إنجلترا إلى نهائي يورو 2020

لندن (أ ف ب)

قاد القائد هاري كين المنتخب الإنجليزي إلى نهائي كأس أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بتسجيله هدف الفوز على الدنمارك 2-1 بعد التمديد على ملعب "ويمبلي" في لندن.

وتقدمت الدنمارك عبر ميكيل دامشجارد (30) قبل أن تعادل إنجلترا بهدية من القائد سايمون كيير، الذي حول الكرة بالخطأ في شباك بلاده (39).

وبعد بقاء النتيجة على حالها في الوقت الأصلي، حسم كين التأهل التاريخي لبلاده، بعدما تابع الكرة في الشباك إثر تصدي الحارس كاسبر شمايكل لركلة جزاء انبرى لها بنفسه في الدقيقة 104.

وتلتقي إنجلترا في النهائي الأحد على "ويمبلي" أيضاً مع إيطاليا المتأهلة الثلاثاء على حساب إسبانيا بركلات الترجيح (1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي).

وبعد انتظار طويل وتحديداً منذ 1966، حين توجت على أرضها بلقبها المونديالي الأول على حساب ألمانيا الغربية، باتت إنجلترا الآن على بعد فوز واحد من تحقيق الحلم والفوز باللقب القاري الأول من أول مشاركة لها في النهائي، بعد وضعها حداً لمغامرة الدنمارك، التي كانت تمني النفس بتكرار إنجاز 1992 حين توجت بطلة.

لكن سيكون بانتظار "الأسود الثلاثة" اختباراً صعباً الأحد في معقلهم "ويمبلي"، حين يواجهون إيطاليا المتجددة بقيادة مدربها روبرتو مانشيني.

وخاضت إنجلترا حتى الآن بطولة مثالية، ففازت خمس مرات وتعادلت مرة دون أن تهتز شباك الحارس جوردان بيكفورد سوى مرة واحدة وكانت ضد الدنمارك، محققة إنجازاً قياسياً كأول منتخب يحافظ على نظافة شباكه في المباريات الخمس الأولى من البطولة القارية.

وخلافاً لمونديال روسيا 2018 حين انتهى مشوارها عند نصف النهائي على يد كرواتيا، رفضت إنجلترا هذه المرة التفريط بالفرصة، وبلغت النهائي الكبير الثاني فقط في تاريخها بعد مونديال 1966، معوّضة إخفاق 1996 حين ودعت كأس أوروبا على أرضها أمام ألمانيا بركلات الترجيح.