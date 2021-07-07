الخطيب رئيساً لبعثة الأهلي المصري في نهائي أفريقيا

القاهرة (د ب أ)

أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الأربعاء، أن محمود الخطيب رئيس النادي، سيترأس بعثة الفريق في رحلة المغرب، لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، والمقرر له يوم 17 من الشهر الجاري.

وذكر الموقع الرسمي للأهلي، أن رئيس النادي سيتواجد مع بعثة النادي في المغرب، لخوض المباراة النهائية للبطولة التي يحمل لقبها، بعد فوزه بنسخة العام الماضي على حساب غريمه التقليدي الزمالك 2 / 1 في العاصمة المصرية القاهرة.

كان الأهلي قد تأهل إلى الدور النهائي بعد أن تخطى فريق الترجي التونسي في الدور نصف النهائي بنتيجة /4 صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. ويواجه الأهلي فريق كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 17 من الشهر الجاري بالمغرب في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

من ناحية أخرى، أعلن النادي غياب حارس مرماه علي لطفي، عن مواجهة الفريق أمام مضيفه المقاولون العرب اليوم الخميس، ضمن بطولة الدوري المصري لكرة القدم.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، إن الأشعة التي خضع لها لطفي، أثبتت إصابته بشد خفيف في العضلة الأمامية، ويحتاج إلى فترة علاج طبيعي وتأهيل تصل إلى خمسة أيام، يعود بعدها للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وأضاف أن لطفي خضع لأشعة أمس الأول، للاطمئنان على سلامته بعد شكواه أثناء مران الفريق. وأوضح أبو عبلة أن حالة لطفي مطمئنة، وسوف يبدأ برنامج العلاج الطبيعي الخاص به اليوم، وذلك لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويسعى الأهلي لحصد النقاط الثلاث أمام المقاولون، للاقتراب من غريمه التقليدي الزمالك «المتصدر»، حيث يحتل حالياً المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 45 نقطة من 21 مباراة، بفارق 16 نقطة خلف منافسه العتيد، الذي لعب 27 لقاء.