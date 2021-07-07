برشلونة يعتذر لجماهير آسيا

مدريد (د ب أ)

اعتذر نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، لجماهيره في اليابان وآسيا، وذلك بعد فيديو عنصري ظهر فيه لاعبا الفريق الفرنسيين، عثمان ديمبلي وأنطوان جريزمان.

وجاء اعتذار برشلونة ، اليوم الأربعاء، بعد فيديو انتشر عبر شبكة الإنترنت، قيل أنه منذ عامين، يظهر فيه الثنائي في فندق ياباني خلال تواجد النادي الكتالوني هناك لجولة استعدادات ما قبل الموسم.

وتم سماع ديمبلي وهو يدلي بعبارات عنصرية حول العمال اليابانيين، الذين كانوا يحاولون حل مشكلة فنية في الغرفة، فيما كان جريزمان يضحك.

وذكر برشلونة في بيان له: النادي يعتذر يأسف بشدة على استياء جماهير الفريق في اليابان وآسيا وشركاء النادي، موضحاً أن اللاعبين أظهرا عدم احترام في موقفهما تجاه العديد من الموظفين في الفندق الذي كانا يقيمان فيه.

وأضاف: هذا الموقف لا يتناسب بأي حال من الأحوال مع القيم التي يتبناها ويدافع عنها نادي برشلونة. وأوضح: يود نادي برشلونة أن يعتذر علناً لجميع جماهير الفريق والشركاء، الذين كانوا غير سعداء بما حدث في صيف عام 2019.

وتابع برشلونة: النادي ملتزم بتحسين طرق التوعية حول العرق والتمييز والتنوع، في برشلونة لمكان للعنصرية. وأكد النادي الكتالوني أن اللاعبين أعربا عن أسفهما واعتذرا للجماهير اليابانية ولشركاء النادي، لكنه لم يستبعد اتخاذ جراءات داخلية ضد الثنائي الفرنسي الدولي.

كانت الشركتان الراعيتان الرسميتان لبرشلونة، وهما شركة التجارة اليابانية والبيع بالتجزئة اليابانية راكوتين، قد طلبتا من النادي توضيحاً حول الأمر، فيما قامت شركة يابانية وهي شركة ألعاب الفيديو "كونامي" باستبعاد جريزمان كسفير لعلامتها التجارية.

وقالت كونامي: في ضوء الأحداث الأخيرة قررنا إلغاء العقد.