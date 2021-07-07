فان أيرت بطل المرحلة 11 من طواف فرنسا والصدارة لبوجاتشار

باريس (أ ف ب)

أحرز البلجيكي فوت فان أيرت المرحلة الحادية عشرة من طواف فرنسا، والتي أقيمت بين سورج ونالوسين لمسافة 198.9 كلم صعوداً، فيما بقي حامل اللقب السلوفيني تاداي بوجاتشار متمسكاً بالقميص الأصفر المخصص لمتصدر الترتيب العام.

وقطع فان أيرت خط النهاية وحيداً بعدما تقدم بفارق دقيقة و14 ثانية، عن كل من الفرنسي كيني ايليسوند والهولندي باوكي موليما، فيما جاء بوجاتشار رابعاً بفارق دقيقة و38 ثانية عن البلجيكي البالغ 26 عاماً.

وهذا الفوز الأول لفوت فان أيرت في إحدى مراحل النسخة الحالية من الطواف الفرنسي الشهير، والرابع في مسيرته خلال ثلاث مشاركات حتى الآن، ليصعد في الترتيب العام إلى المركز الثالث عشر بفارق 25 دقيقة و21 ثانية عن بوجاتشار، الذي يتقدم بدوره على وصيفه الجديد الكولومبي ريجوبرتو أوران بفارق 5 دقائق و18 ثانية.

وتراجع الأسترالي بن أوكونور من المركز الثاني إلى الخامس «بفارق 5.58 دقيقة عن الصدارة» نتيجة إنهائه مرحلة الأربعاء في المركز الخامس عشر بفارق 5,35 دقيقة عن فان أيرت.

وتقام المرحلة الثانية عشرة الخميس بين سان-بول-تروا-شاتو ونيم لمسافة 159.4 كلم.

وجاء ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الحادية عشرة لصالح البلجيكي فوت فان أيرت 5:17.43 ساعات، وتبعه الفرنسي كيني إيليسوند بفارق 1.14 دقيقة، ثم الهولندي باوكي موليما بفارق 1.14 دقيقة، ثم السلوفيني تاداي بوجاتشار بفارق 1.38 دقيقة، ومن بعده جاء الكولومبي ريجوبرتو أوران بفارق 1.38 دقيقة.

بينما جاء الخمسة الأوائل في الترتيب العام، بوقع تصدر السلوفيني تاداي بوجاتشار 43:44.38 ساعة، وتبعه الكولومبي ريجوبرتو أوران بفارق 5:18 دقيقة، وخلفه الدنماركي يوناس فينغيغارد بفارق 5:32 دقيقة، ثم الإكوادوري ريشارد كاراباس بفارق 5:33 دقيقة، وخامساً الأسترالي بن أوكونور بفارق 5.58 دقيقة.