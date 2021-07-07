العين يعزز الدفاع بالإيفواري كوامي

العين (الاتحاد)

أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم، شراء بطاقة المدافع الإيفواري كوامي أوتون كواديو «20 عاماً»، من نادي خورفكان، لينضم رسمياً إلى قائمة «الزعيم»، ضمن فئة اللاعب المقيم بداية من الموسم الكروي الجديد وحتى عام 2024، وقدم العين لاعبه الجديد بالقميص رقم «33».

وأعرب اللاعب كوامي أتون، عن سعادته بالانضمام إلى نادي العين، وقال: رغبتي الحقيقية في تحقيق طموحاته الكبيرة، التقت مع أهداف «الزعيم»، أحد أفضل أندية قارة آسيا، النادي الذي يتمنى كل لاعب الانتماء إليه، لما يتمتع به من مكانة مرموقة بإنجازاته الكبيرة ومنشآته العالمية وقاعدته الجماهيرية الحاشدة، وشخصياً أدرك جيداً ما المطلوب مني مع العين، وأتمنى لي وزملائي التوفيق في تحقيق أهداف نادينا الكبير.

وأضاف: أود أن أشكر إدارة العين والمدرب سيرجي ريبروف على ثقتهم في مقدراتي، وسأعمل على تقديم أفضل ما لديّ حتى أكون عند حسن الظن، وأؤكد أنني على قدر الثقة والتحدي في الدفاع عن شعار «الزعيم»، إلى جانب زملائي اللاعبين بالفريق، وأشكر كذلك إدارة خورفكان وجماهير النادي، على الثقة التي منحوني إياها منذ انضمامي إلى الفريق والمشاركة في دوري الخليج العربي وحتى انتقالي إلى العين.