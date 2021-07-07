«الرحالة» بالوتيلي إلى الدوري التركي

إسطنبول (أ ف ب)

انتقل المهاجم الإيطالي "المشاغب" ماريو بالوتيلي إلى الدوري السوبر التركي، للدفاع عن ألوان أضنة ديمير سبور الصاعد إلى دوري الأضواء هذا الموسم، حيث سيجتمع بزميله السابق المغربي يونس بلهندة الذي لعب إلى جانبه في نيس الفرنسي.

وقال أضنة ديمير سبور الأربعاء في حسابه على تويتر: وقّع النجم العالمي ماريو بالوتيلي عقداً لمدة ثلاثة مواسم، واصفاً صفقة التعاقد مع ابن الثلاثين عاماً بـ"التاريخية".

وكان بالوتيلي من دون نادٍ بعد انتهاء مغامرة الأشهر المعدودة في دوري الدرجة الثانية الإيطالي مع مونزا، المملوك من رئيس الوزراء السابق سيلفيو بيرلوسكوني.

ودافع بالوتيلي عن ألوان مونزا منذ منتصف الموسم المنصرم بعقد حتى يونيو، وذلك بعدما كان المهاجم السابق لميلان وإنتر ومانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيين من دون فريق منذ الصيف الماضي عقب انتهاء عقده مع بريشيا.

وفشل صاحب 36 مباراة دولية مع 14 هدفاً بقميص "آزوري" في تجنيب بريشيا الهبوط إلى الدرجة الثانية، وذلك بعد تجربة ناجحة إلى حدٍ ما في فرنسا مع نيس ومرسيليا.

ويشكل التعاقد مع بالوتيلي أهمية إعلامية لأضنة ديمير سبور الذي يعود إلى دور النخبة في بلاده للمرة الأولى منذ 1995، والذي تعاقد الأسبوع الماضي مع ابن الـ31 عاماً بلهندة، قادماً من عملاق إسطنبول جلطة سراي، حيث لعب منذ 2017 بعد تجربة جمعته بالمهاجم الإيطالي في نيس، حين دافع عن ألوان الأخير موسم 2016-2017 معاراً من دينامو كييف الأوكراني.