ديوكوفيتش يقترب من «الثلاثية»

لندن (أ ف ب)

واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميًا مشواره، نحو لقب سادس في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس، ببلوغه الدور نصف النهائي للمرة العاشرة إثر فوزه على المجري مارتون فوتشوفيتش 6-3، 6-4، 6-4.

ويلتقي ديوكوفيتش حامل اللقب الساعي وراء لقبه العشرين في بطولات الجراند سلام في المربع الأخير مع الكندي دنيس شابوفالوف أو الروسي كارن خاتشانوف.

كان هذا الفوز رقم 100 للصربي على الملاعب العشبية في مسيرته، ليبلغ الدور نصف النهائي في البطولات الكبرى للمرة الحادية والأربعين.

وقال الصربي «34 عامًا» بعد المباراة: قدمت أداءً صلبًا، بدأت بشكل جيد جدًا ولم ارتكب الكثير من الأخطاء في الأشواط الخمسة الأولى.

وتابع اللاعب المتوج هذا العام بلقبي أستراليا المفتوحة ورولان جاروس: أحب هذه الرياضة بروحي وجسدي وأنا مخلص لها منذ أن كنت في سن الرابعة".

يسعى ديوكوفيتش لتحقيق الجراند سلام الذهبي، أي الفوز بالبطولات الأربع الكبرى في سنة واحدة إضافة إلى الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية في طوكيو.

ويأمل "دجوكر" تحقيق لقبه العشرين في البطولات الكبرى من أول فرصة ومعادلة الإنجاز التاريخي لحاملَي الرقم القياسي السويسري روجيه فيدرر الذي يلعب لاحقًا، والإسباني رافايل نادال.

وحقق "نولي" فوزه الثالث من ثلاث مواجهات ضد منافسه، الذي أصبح أول مجري يبلغ ربع نهائي من بطولة كبرى منذ العام 1981.

وقام الصربي الطامح ليصبح أول لاعب منذ 1969 والثالث في التاريخ، يفوز بالألقاب الكبرى في عام واحد، ببداية نارية للمباراة كاسرًا إرسال منافسه مرتين، قبل أن يتقدم 5-صفر.

أنقذ فوتشوفيتش الذي كان يطمح في أن يصبح أول مجري يبلغ نصف النهائي في ويمبلدون منذ 1948، خمس فرص لخسارة المجموعة الأولى قبل أن يستسلم عند السادسة.

كان كسر واحد للإرسال في الشوط التاسع ما قبل الأخير من المجموعة الثانية، كافيًا ليحسمها ديوكوفيتش لصالحه، فيما استهل المجموعة الثالثة بكسر شوط منافسه ليكون ذلك كافيًا لإنهائها 6-4.