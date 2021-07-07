أبو ريدة يرفض الترشح لرئاسة اتحاد الكرة المصري

القاهرة (د ب أ)

أعلن المصري هاني أبو ريدة، النائب الأول للاتحاد العربي لكرة القدم وعضو الاتحادين الدولي والأفريقي للعبة، عدم ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة في بلاده.

وأشار أبو ريدة في حديث خاص لوكالة الأنباء الألمانية، بعد ختام البطولة العربية للشباب والتي استضافتها مصر واختتمت أمس الثلاثاء، إلى أن البطولات العربية الكروية بدأت تأخذ وضعها القوي من خلال خطط البطولات المتنوعة لكافة الأعمار، والتنظيم الاحترافي للبطولات بقيادة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي للعبة، وبقية الأعضاء في المكتب التنفيذي واللجان بالاتحاد.

وأوضح أبو ريدة، أن معايير التنظيم الممتازة والترتيبات والمشاركة الفاعلة وارتفاع المستوى الفني وإبراز المواهب، أصبحت مخرجات حقيقية تبرز الدور العملي للاتحاد العربي، وتعطي قوة في التلاحم وكسب الخبرات وزيادة مساحة الاحتكاك، الذي كنا في حاجة ماسة له.

كان المنتخب السعودي للشباب قد فاز بلقب كأس العرب للشباب بعد التغلب بنتيجة 2 / 1 على الجزائز في المباراة النهائية للبطولة. ورفض أبو ريدة الحديث عن عودة محتملة لرئاسة اتحاد الكرة المصري، حيث قال: هذا الأمر لا يشغلني ولا أفكر فيه أبداً وغير وارد، فأمامي الكثير من الملفات الدولية والأفريقية والعربية لأقوم بها، وبذات الوقت سأكون على مسافة قريبة وبكل فخر لتقديم الدعم للجنة المؤقتة الحالية، بقيادة أحمد مجاهد أو أي رئيس قادم وهذا واجب علي تجاه بلدي مصر.

وأثنى أبو ريدة على العلاقة الوثيقة التي تجمع الكرة السعودية والمصرية، قائلاً: قوة الكرة السعودية والمصرية يعطي بريقاً مختلفاً للتنافس العربي تاريخياً وحالياً تمر الكرة السعودية بقيادة أخي ياسر المسحل بمرحلة رائعة.

وأضاف أبوريدة: المسحل شخصية تستحق أن تكون ضمن عناصر صناعة القرار الدولي، باعتباره كفاءة عربية تحمل الكثير من الصفات القيادية المتميزة.

واختتم أبوريدة تصريحاته، حيث قال: عودة البطولات العربية والحماس والتفاهم والحب الذي يجمع العرب كروياً هو أسمى الأهداف التي ستدوم بإذن الله.