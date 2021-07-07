إنتر ميلان يستهدف التحسن في دوري الأبطال

روما (رويترز)

قال سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان الجديد، إنه علم بأن الظهير والجناح المغربي أشرف حكيمي سيباع قبل تولي المنصب، وسيستهدف الدفاع عن لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي والتحسن في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

ووقع مدرب لاتسيو السابق على عقد لعامين في يونيو الماضي لخلافة أنطونيو كونتي، الذي أنهى تعاقده مع بطل إيطاليا بسبب الفشل في الاتفاق على خطط النادي مع خفض النفقات، في ظل الأزمة المالية وسط وباء كورونا.

ودفعت هذه الأزمة لبيع حكيمي الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان بعقد يمتد خمس سنوات مقابل 60 مليون يورو، كما ذكرت وسائل إعلام أمس الثلاثاء.

وأبلغ إنزاجي مؤتمراً صحفياً اليوم الأربعاء: كنت أعرف أن حكيمي سيغادر وتم إبلاغي ببقاء لاعبين مهمين آخرين في إنتر.

وأضاف: نعرف أننا يجب أن نبرم بعض الصفقات وفي أسلوبي دور الظهير الجناح مهم ولم يعد لدينا آشلي يانج أو حكيمي، إنها فترة حرجة على الجميع وأُبلغت برحيل حكيمي لكن النادي وعدني بالإبقاء على تشكيلة تنافسية وقوية.

ووصل إنزاجي إلى إنتر بعد خمس سنوات في لاتسيو، فاز خلالها بكأس إيطاليا وبكأس السوبر الإيطالية مرتين، وقاد الفريق لدور 16 في دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي بعد غياب 13 عاما عن المسابقة.

ويتطلع الآن لمواصلة مسيرة كونتي الذي قاد إنتر لأول لقب في الدوري خلال 11 عاماً في الموسم الماضي، لكنه لم يتمكن من اجتياز دور المجموعات بدوري الأبطال.

وتابع إنزاجي: يجب أن ندافع عن لقب الدوري وتوجد العديد من الفرق المستعدة للمنافسة ويجب أن نبذل أقصى جهد.

وواصل: أريد أن نحظى بفريق قوي ينافس دائما ويمكنه التصرف خلال المباريات.

في لاتسيو سجلنا الكثير من الأهداف في الدقائق الأخيرة، في الماضي كانت تلعب فرقي بشكل جيد وتسجل الكثير من الأهداف وأتمنى أن نمتع الجماهير في ميلانو أيضاً، نعرف أين يمكننا إجراء تغييرات ونتطلع للتحسن في دوري الأبطال لأن إنتر لم يتأهل لأدوار خروج المهزوم منذ 2011.

كما أرسل إنزاجي رسالة إلى لاعب وسط إنتر كريستيان إريكسن، الذي عانى من أزمة قلبية في الملعب مع الدنمارك في بطولة أوروبا 2020.

وقال: تحدثت مع إريكسن قبل بطولة أوروبا لكننا لم نتحدث بعد الحادث، وأشعر بالأسف لما حدث، يحتاج إلى وقت وسننتظره بأذرع مفتوحة.