4 وديات تجهز البايرن للموسم الجديد

برلين (أ ف ب)

أكّد يوليان ناجلسمان، المدرب الجديد لبايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، أن الحارس الدولي مانويل نوير سيبقى قائداً للنادي البافاري في الموسم المقبل، ودعم الجناح لوروا ساني بعد تراجع مستوياته.

وبعد موسمين على رأس لايبزيج الألماني، انتقل ناجلسمان «34 عاماً» إلى بايرن بدلاً من هانسي فليك المستقيل والمنتقل لتدريب منتخب ألمانيا خلفاً ليواكيم لوف.

وأكد ناجلسمان أن نوير الذي يكبره بسنة، سيكون القائد بعد قيامه بعمل "رائع" اثر اعتزال القائد السابق فيليب لام في 2017. وفي أول مؤتمراته الصحفية مدرباً لبايرن، دعم ناجلسمان الأربعاء ساني بعد مستويات متذبذبة في كأس أوروبا، حيث ودّعت ألمانيا من ثمن النهائي.

قال ناجلسمان: بالطبع، نتناقش، سيكون عملاً جيداً أن تتركه الصحافة وشأنه. ولم يبرز ساني «25 عاماً» موهبته بعد قدومه من مانشستر سيتي الإنجليزي بصفقة كبيرة. لكن مدربه الجديد واثق من رؤية لوروا ساني أقوى، سيكون له تأثير كبير على نجاح بايرن.

وينحدر ناجلسمان من لاندسبيرج آم ليش بالقرب من ميونيخ وكان يستخدم لحافاً عليه علم بايرن في طفولته. أقرّ المدرب الشاب: بايرن أكبر نادٍ في ألمانيا، كان حلماً دائماً لي أن أدرّب هنا.

ويدرك أن أولى مهامه ستكون الحفاظ على لقب الدوري للعام العاشر توالياً. ولن يكون الدفاع جديداً بالكامل عليه، حيث سيجد لاعبه السابق في لايبزيج الفرنسي دايو أوباميكانو، فيما ترك النمساوي دافيد ألابا إلى ريال مدريد، وانتهى عقد جيروم بواتنج.

قال ناجلسمان: من الطبيعي أن يأتي لاعبون ويرحل آخرون، أعرف أوبا منذ زمن بعيد، أعرف مكامن قوته وما يحتاجه للتطوّر.

وبعد الانتهاء من خوض مباريات ودية ضد كولن، أياكس أمستردام الهولندي وبروسيا مونشنجلادباخ ونابولي الإيطالي في نهاية يوليو، ستكون المباراة الرسمية الأولى لناجلسمان في مسابقة الكأس ضد بريمر أس في من الدرجة الخامسة في 8 أغسطس. ثم يحل بايرن على مونشنجلادباخ في 13 أغسطس في انطلاق موسم البوندسليجا.