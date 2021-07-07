بعد ثقة «دولي الشراع الحديث».. أبوظبي تنظم «آسيوية الأوبتيمست» 2023



مصطفى الديب (أبوظبي)

ينظم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت بطولة آسيا للأوبتيمست 2023، وذلك بعد إعلان الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للشراع الحديث «أيودا»، عن فوز ملف أبوظبي، خلال الاجتماع الذي عقد في إيطاليا، أمس، بحضور ممثلي الاتحادات الأهلية.

ومثل نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت صاحب ملف التنظيم، وفد برئاسة خولة الحمادي. وتعد بطولة آسيا واحدة من البطولات المهمة، في عالم الشراع الحديث، خاصة إنها بمثابة المحك القوي لشباب الإمارات الذين سوف يشاركون في البطولة.

من جهته، وجه أحمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، الشكر إلى القيادة الرشيدة، على دعمها الدائم للرياضة والرياضيين، وللأحداث الرياضية كافة التي تقام على أرض الوطن.

ووجه أيضاً الشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي، برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، على دعم النادي وكافة الأنشطة والبطولات التي تقام تحت مظلته، وتوفير متطلبات النجاح كافة.

وأشار إلى أن الفوز بتنظيم بطولة آسيا للإوبتيمست، يعد استكمالاً لمشوار النجاحات التي يحققها النادي، منذ خروجه إلى النور، سواء على الصعيد التراثي بتنظيم فعاليات وسباقات كبرى، على رأسها سباق دلما التاريخي، وكذلك على مستوى الشراع الحديث، بتخريج شباب متميز، واستضافة وتنظيم أكبر الأحداث العالمية والقارية.

ووجه أحمد ثاني مرشد الرميثي الشكر إلى جميع العاملين في النادي الذين قدموا ملفاً رائعاً، حاز إعجاب الجميع في الاتحاد الدولي، ومكن أبوظبي من الفوز بالاستضافة، بعد المنافسة مع دول عدة داخل القارة الآسيوية.