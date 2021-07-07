بحث تعزيز التعاون المشترك بين اتحاد الكرة والسودان



دبي (الاتحاد)

التقى محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم اليوم «الأربعاء»، في مقر الاتحاد بدبي، الدكتور حسن محمد عبدالله برقو عضو مجلس إدارة الاتحاد السوداني، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية الذي يزور البلاد حالياً.

ونقل برقو تحيات الدكتور كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني، إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم عبر رسالة رسمية سلمها إلى الأمين العام.

وبحث اللقاء سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الاتحادين الشقيقين على كافة المستويات الفنية والإدارية وتبادل الخبرات، من خلال إقامة الدورات والورش التدريبية المشتركة، وكذلك معسكر منتخب السودان الوطني المقرر في الدولة، استعداداً للاستحقاقات الأفريقية المقبلة، حيث أكد ابن هزام استعداد اتحاد الإمارات لتوفير المتطلبات الخاصة بهذا المعسكر، مشيداً بالعلاقة الوطيدة التي تجمع الاتحادين منذ سنوات طويلة.

حضر اللقاء حمد الجنيبي الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية، وعمر يبرودي الأمين العام المساعد للشؤون الفنية.