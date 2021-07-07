قمة الوصل والجزيرة تفتتح «أقوياء اليد»

رضا سليم (دبي)

أجرى اتحاد اليد قرعة بطولات الموسم الجديد للرجال والشباب بمقر الاتحاد، وحضور ناصر الحمادي أمين عام الاتحاد، وداود مليح رئيس لجنة المسابقات وممثلي الأندية، وشهدت مسابقات الرجال، تقليص عدد الفرق من 11 إلى 9، بعد اعتذار الوحدة والظفرة عن عدم المشاركة في الموسم الجديد.

وقررت لجنة المسابقات إقامة كأس السوبر الإماراتي يوم 9 سبتمبر المقبل بصالة محايدة تحدد لاحقاً، وهي المباراة التي تجمع بين الشارقة بطل الدوري والجزيرة وصيف بطولة كأس رئيس الدولة لموسم 2020-2021.

وأسفرت قرعة دوري الرجال الذي ينطلق يوم 3 سبتمبر المقبل، عن ابتعاد الشارقة حامل اللقب عن الجولة الأولى، فيما يلتقي مليحة مع النصر، والعين مع دبا الحصن، وبني ياس مع شباب الأهلي، والوصل مع الجزيرة في قمة الجولة.

وأسفرت قرعة كأس نائب رئيس الدولة عن تقسيم الفرق إلى مجموعتين، تضم المجموعة الأولى 5 فرق، هي العين والنصر والجزيرة ودبا الحصن وبني ياس، فيما تضم الثانية الشارقة وشباب الأهلي ومليحة والوصل، فيما أسفرت قرعة الدوري العام لفئة الشباب الذي سينطلق يوم 20 سبتمبر المقبل، والذي يشارك فيه 6 فرق، ويلتقي في الجولة الأولى الوصل مع العين وشباب الأهلي مع الشارقة حامل اللقب والجزيرة مع النصر.