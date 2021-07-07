نواد يحلم بـ «ذهب طوكيو» وشراء منزل لوالديه

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يضرب أحمد جاسم نواد «18 عاماً» نموذجاً متفرداً في خوض التحديات، والإصرار على تخطيها، مهما كانت العقبات والصعوبات، ليصبح وهو في «ريعان الصبا» علامة فارقة بين الرياضيين من أصحاب الهمم، وصاحب إنجازات عالمية على مستوى الشباب، وضعته على بداية طريق النجومية التي يأمل أن تكتمل بإنجاز تاريخي، خلال مشاركته في الألعاب البارالمبية في طوكيو من 24 أغسطس إلى 5 سبتمبر المقبل.

واللافت أن تأهل البطل نواد جاء ترجمة لإنجازات شخصية عالمية تحسب له ولناديه العين، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، واللاعب الذي بدأ ممارسة سباق الكراسي المتحركة فئة «تي 34»، في سن الـ13 ربيعاً عام 2016، نجح في التأهل برقم تأهيلي أولي عام 2019 في مسافة الـ100متر بتوقيت 16.38 ثانية، وأكد تأهله خلال العام الحالي، في ملتقى سويسرا الدولي لألعاب القوى لأصحاب الهمم، وتألقه في سباق الكراسي المتحركة لمسافة 800 متر، ليصبح ترتيبه السابع عالمياً من بين 57 لاعباً، بعد أن حقق زمناً 1:42:35 دقيقة، ليتأهل بالرقم التأهيلي العالي، وعزز الصعود في 100 متر بزمن 16:01 ثانية، وأصبح ترتيبه التاسع عالمياً لهذه المسافة، ليكون بذلك أصغر لاعب بمنتخب الإمارات وأيضاً في فئته عالمياً.



ولدى نواد أحلام في الرياضة بالوصول إلى المنصات وحصد الذهب في الألعاب البارالمبية وفي البطولات الكبرى عالمياً، ويأمل من خلالها بلوغ أحلام أخرى بشراء منزل لوالديه، بدلاً من السكن بالإيجار، ويصبحان في دار ملكهما، أما على الصعيد الشخصي فيخطط نواد الذي يدرس في الصف الحادي عشر، أن يواصل تعليمه الأكاديمية، وأن يتخصص في الهندسة الميكانيكية، وأن يفتتح ورشة وجراجاً لصيانة السيارات الكلاسيكية، يشرف عليهما ويعمل فيهما، مشيراً إلى أن ميكانيكا السيارات هوايته المفضلة.

وقال عنه إسماعيل محمد المرازيق، مدير إدارة الأندية الرياضية بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إن تأهل نواد إلى الألعاب البارالمبية في حد ذاته يعتبر إنجازاً للاعب سعت له المؤسسة، حتى يتعرف على أجواء الدورة في هذه السن المبكرة، ورغم أن مجرد مشاركته تعتبر إنجازاً، فإن الطموحات دائماً تبقى كبيره في أن يحقق نتائج جيدة في سباقي 100 و800 متر، مبيناً أن الهدف أن يتخطى مرحلة التصفيات، وبعدها سيكون لكل حادث حديث.

وثمن المرازيق الدور الكبير الذي يقوم به التونسي رضا السوداني مدرب نواد، والذي لا يقتصر على مجرد التدريبات فقط، بل المتابعة المستمرة مع والديه، وأيضاً متابعة تحصيله الأكاديمي، فضلاً عن التدريبات.

وبدوره، قال المدرب السوداني: شخصية نواد متفردة، فهو من اللاعبين أصحاب الرغبة الكبيرة والإصرار العالي على تحقيق الأهداف، وهذه ميزة أسهمت في النجاحات التي حققها حتى الآن ولها تأثيرها الكبير على مستقبله الرياضي، أو في حياته بشكل عام.

وأضاف: يستيقظ نواد في الخامسة صباحاً، ووقته موزع ما بين الدراسة والتدريبات، وممارسة هوايته في ميكانيكا السيارات، ولوالديه تأثير مهم، فهما دائماً محفزان ومشجعان له، ويهتمان بالتغذية السليمة له، وبجانب ذلك فإن نواد شخص منظم جداً في وقته وحريص على التدريبات.

وقال: الهدف الأول أن يتأهل وأن يكون بين أفضل الرياضيين في العالم، ونطمح إلى أن يصل للنهائي، رغم أننا حققنا الهدف بالتأهل إلى هذه المرحلة العمرية، حتى يواصل نجاحاته العالمية، بعد أن حقق بطولة العالم للشباب عامي 2017 و2019 في سويسرا لمسافة 100 و400 و800 متر وتُوج بالذهب مرتين في هذه المسافات.