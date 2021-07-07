بايرن ميونيخ يبدأ حقبة ناجلسمان

برلين (د ب أ)

قدم نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، مديره الفني الجديد جوليان ناجلسمان رسمياً أمام وسائل الإعلام اليوم الأربعاء، ولم يخف المدرب مدى سعادته بتولي المنصب.

وقال ناجلسمان: دائماً ما كان التدريب هنا يمثل حلما بالنسبة لي، وأضاف: أنا كان سيقبل المهمة أيضاً حتى لو عرض النادي عليه عقداً لمدة عام واحد.

ووقع ناجلسمان عقداً لمدة خمسة أعوام، وقال إن هذا يشكل إشادة مسبقة بعملي، وأود إثبات جدارتي بذلك. الحصول على هذا المستوى من الثقة يمنح شعوراً رائعاً.

وأضاف: هذا يظهر أيضاً ما يجب عليك تقديمه، أعي ذلك، وأود أن أحققه.

وقال أوليفر كان رئيس بايرن ميونيخ إن النادي يتطلع إلى المستقبل مع ناجلسمان على المدى البعيد.وذكر أوليفر كان: الاستمرارية مع المدرب تشكل عاملاً مهماً للنجاح، ويمكننا تشكيل حقبة جديدة مع جوليان.