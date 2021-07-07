تعزيز السياحة الرياضية على طاولة «الإقامة» ومجلس دبي

دبي (الاتحاد)

التقى اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، بحضور العميد علي عجيف الزعابي مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية والمستشار القانوني لإقامة دبي، والعقيد الدكتور عمر الشامسي مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، والدكتور محمد الأنصاري مدير مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي في المجلس.

وشهد اللقاء مناقشة عدداً من الموضوعات التي تهدف لتعزيز مكانة مدينة دبي في مجال السياحة الرياضية، والتي توفر تجربة سفر متميزة لحضور ومتابعة بطولات وأحداث رياضية في مدينة دبي، والاستمتاع أيضاً بطبيعة المدينة ومنشآتها السياحية.

وقال اللواء محمد أحمد المري أن الإمارات بذلت جهوداً جبارة في تنمية السياحة الرياضة، أثمرت في تعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية في قطاع السياحة الرياضية، من خلال توفير البنية التحتية واستضافة العديد من الفعاليات الرياضية الدولية الكبرى، والدولة تشجع سكانها من مواطنين ومقيمين وزوار، على ممارسة الرياضة، وجعلها أسلوب حياة، بهدف تعزيز صحة المجتمع، وانعكس ذلك بشكل إيجابي على النشاط السياحي في الدولة بشكل عام، ومدينة دبي على وجه الخصوص.

وأشار المري أن التعاون المستمر مع مجلس دبي الرياضي، وطرح أفكار جديدة، يأتي استمراراً لتعزيز هذه النجاحات في مجال السياحة الرياضية، وترجمةً لدعم الجهود والتوجهات الحكومية في الاستثمار الرياضي الذي يعد أحد معايير الدول الرائدة وله الأثر الكبير على السياحة والسمعة العالمية.

وأكد سعيد حارب أن دبي مدينة متميزة تمتلك كافة مقومات السياحة الرياضية، حيث لديها الكثير من التسهيلات والامتيازات، إلى جانب قدرتها على استيعاب الملايين من الزوار، من خلال الفنادق الفائقة الفخامة الى فنادق 3 نجوم، كما تتوفر العديد من التسهيلات في مرافق للياقة البدنية، إلى جانب أنها تنظم أكثر من 400 حدث رياضي على مدار العام، ودبي تاريخ رياضي يغطي رياضات التراث، وكل تلك المقومات تسهم في تعزيز السياحة الرياضية في مدينة دبي، ومجلس دبي الرياضي حريص على دعم وتعزيز كل ما من شأنه دعم ذلك.

وأشاد سعيد حارب بالتعاون القائم بين الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مع مجلس دبي الرياضي والجهود المتميزة في منح الإقامة الذهبية للعديد من الرياضيين بإجراءات سلسلة لاقت استحسانهم بشكل واضح والتي كخطوة داعمة للسياحة الرياضية.