أحمد سالم يستعد لبطولتي آسيا والعالم للكاراتيه



الشارقة (الاتحاد)

يستعد أحمد سالم باصليب لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، للمشاركة في بطولتي آسيا، التي تقام في الكويت خلال أكتوبر المقبل، والعالم في دبي خلال نوفمبر، إضافة إلى البطولات المحلية التي ينظمها اتحاد للكاراتيه.

وتقدم أحمد باصليب بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي، وإدارة النادي برئاسة أحمد عبد الرحمن العويس للدعم والرعاية، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وعبيد العسم السويدي عضو مجلس الإدارة، ومشرف رياضة الكاراتيه، مؤكداً أنه استفاد كثيراً من جهود مدربيه في النادي والمنتخب، للمزيد من التطور الفني، ومنوهاً إلى أن تصنيفه الدولي في تقدم مستمر منذ انضمامه إلى النادي.

وكان أحمد سالم قد أحرز الميدالية الذهبية في بطولة الدولة 2021، إضافة الى مراكز متقدمة أخرى في المنافسات الفرقية، ويحتل في الوقت الحاضر المركز 52 عالمياً، حسب تصنيف الاتحاد الدولي للكاراتيه، في وزن تحت 67 كيلو جراماً، ويبرز الى الواجهة إحرازه الميدالية البرونزية في بطولة آسيا التي أقيمت في أوزبكستان 2019، وميداليات عديدة في بطولات العرب، إضافة الى أكثر من 100 ميدالية في المسابقات المحلية.

وأوضح أحمد سالم أن تطور الأداء بشكل ملحوظ، يزيد من سقف تطلعاته لتحقيق إنجاز تاريخي باسم الإمارات، تثميناً للدعم الذي يحظى به والرعاية الكاملة من جميع عناصر المنظومة الرياضية بالشارقة، مؤكداً أنه وبالرغم من جائحة كورونا، إلا أنه استطاع الحفاظ على مستواه، من خلال التدريبات اليومية عن بُعد خلال فترة الإغلاق والتدريبات المباشرة عقب انتهاء هذه الفترة، مشيراً إلى انتظامه في معسكر تدريبي في كازاخستان، والمشاركة في بطولة الدوري العالمي في البرتغال، وفي التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو المقبل، والتي أقيمت في فرنسا.