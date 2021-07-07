تعديلات جديدة في جهاز «المانشافت»

ميونيخ (د ب أ)

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء، أن هانزي فليك المدير الفني الجديد للمنتخب الأول، اختار داني رويل كمساعد إضافي له ضمن الجهاز الفني، إلى جانب ماركوس سورج.

وعمل رويل مع فليك في بايرن ميونيخ، وقد وقع عقداً مع الاتحاد الألماني لمدة ثلاثة أعوام، وسيكون بذلك ضمن الجهاز الفني للمنتخب خلال كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» المقررة بألمانيا.

وقال فليك: عملت معه بنجاح كبير وثقة في بايرن ميونيخ لمدة نحو عامين.

أقدر داني كشخص احترافي يشاركني رؤيتي وأفكاري في كرة القدم. ومن جانبه، قال أوليفر بيرهوف مدير الاتحاد الألماني: أنا سعيد بأن المدرب الجديد يعتمد أيضاً على الاستمرارية، وبتواجد ماركوس سورج، سيستفيد من المستويات العالية من الكفاءة المتواجدة بالفعل في المنتخب.

وتولى هانزي فليك تدريب المنتخب الألماني، بعد أن قرر يواخيم لوف في وقت سابق الرحيل عن منصب المدير الفني للمنتخب، بنهاية مشواره في كأس الأمم الأوروبية الحالية «يورو 2020»، علماً بأن عقده كان من المفترض أن يستمر حتى 2022 .

وسيبدأ فليك ممارسة مهامه مع المنتخب بشكل رسمي في أول أغسطس المقبل. وفي وقت سابق اليوم، كشف أندرياس كوبكه مدرب حراس مرمى المنتخب الألماني، أنه سيرحل عن المنتخب، وذلك بعد 17 عاماً قضاها في المنصب.

وجاء ذلك ليؤكد ما ذكرته صحيفة "فرانكفورتر راندشو"، حيث صرح كوبكه «59 عاماً» قائلاً: نعم، هذا صحيح. وكان من المفترض أن يستمر عقد كوبكه حتى نهاية عام 2022، وذلك مع نهاية مشوار المنتخب في كأس العالم 2022 المقررة في قطر، لكنه قرر الرحيل عن المنصب مع رحيل يواخيم لوف عن تدريب المنتخب الألماني، حسب ما صرح به.

وقال كوبكه: أتيت مع يواخيم وأرحل معه بعد 17 عاماً من العمل سوياً. وأكد الاتحاد الألماني أيضاً رحيل كوبكه عن منصبه، مضيفاً أن القرار سيحسم بشأن من سيحل مكانه في وقت لاحق.

وكان كوبكه قد انضم في أكتوبر 2004 إلى الجهاز الفني للمنتخب الألماني، حينما كان يقوده المدير الفني الأسبق يورجن كلينسمان، وقد حل كوبكه حينذاك مكان سيب ماير.

وإلى جانب يواخيم لوف وفليك، المدرب المساعد السابق، توج كوبكه مع المنتخب الألماني في كأس العالم 2014 بالبرازيل، وهو الإنجاز الأبرز في مسيرته كمدرب حراس مرمى. وكشف كوبكه أنه يخطط للحصول على فترة أجازة في الوقت الحالي، ولا تزال كل الاحتمالات واردة بشأن مستقبله.

ويتوقع أن يحسم الاتحاد الألماني قراراته بشكل سريع، حيث يتأهب المنتخب الألماني لمنافسات تصفيات مونديال 2022 في سبتمبر المقبل.