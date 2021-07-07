الحسن والعطاس ينتظمان في تدريبات «الملك»

علي معالي (الشارقة)

حصل شاهين عبدالرحمن كابتن الشارقة على راحة من بداية تدريبات الفريق، استعداداً للموسم الجديد، حيث ينضم إلى المران رسمياً يوم الأحد المقبل، رغم أن «الملك» بدأ تحضيراته منذ الأحد الماضي، وجاءت موافقة الجهاز الفني بقيادة عبدالعزيز العنبري على منح شاهين هذه الراحة، نظراً لوجوده في المنتخب خلال الفترة الماضية.

وانتظم بقوة المدافع الأيسر الحسن صالح الغائب عن مباريات الموسم الماضي، بسبب الإصابة، حيث أصبح اللاعب سليم تماماً، ومستعد بقوة لأن يقدم موسماً مختلفاً، في ظل تحسن حالته الصحية والشفاء التام من الإصابة التي حرمته لفترات طويلة.

وانخرط في التدريبات أحمد العطاس بعد إتمام التعاقد والفحص الطبي اللازم، بجانب عبدالله كاظم، خليل خميس، وماجد راشد.

وما زالت شركة كرة القدم في مباحثات مكثفة لإيجاد المهاجم البديل، بعد رحيل البرازيلي ويلتون سواريز، وفي الوقت نفسه البحث عن بديل للبرازيلي الآخر إيجور كورونادو الذي لم يحضر إلى تدريب الثلاثاء، وهي المرة الأولى التي يغيب فيها اللاعب منذ انطلاق التحضيزات، حيث يحاول اللاعب إنهاء بعض الأمور الخاصة به، في ظل التفاوض الحالي مع اتحاد جدة السعودي.

وبحسب البرنامج فإن الفريق يبدأ المعسكر التحضيري من 10 إلى 18 يوليو الجاري، على أن يحصل على إجازة عيد الأضحى من 19 إلى21 من الشهر نفسه، ويبدأ «الملك» المباريات الودية يوم 24 يوليو، ومن المقرر أن يلتقي اتحاد جدة.

من جانبها، أعلنت شركة الكرة عن إتمام التعاقد الرسمي مع البرازيلي كايو لوكاس لمدة 3 مواسم، في صفقة انتقال من بنفيكا البرتغالي، وعبر اللاعب عن سعادته بالاستمرار في صفوف «الملك» خلال المواسم المقبلة.