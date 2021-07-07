اتحاد الكرة يتعاقد مع شركة متخصصة في «الفار»

دبي (الاتحاد)

تعاقد اتحاد كرة القدم مع شركة Hawk- Eye المتخصصة في تقنية الفيديو «الفار»، وذلك ضمن جهود الاتحاد لتطوير قطاع التحكيم والارتقاء به، من خلال الاستعانة بإحدى الشركات الكبرى المعروفة على مستوى العالم، في مجال هذه التقنية.

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة: يحرص الاتحاد على توفير كل سُبل النجاح لحكام الكرة، لأن التحكيم الركيزة الأساسية التي تقود المسابقات المحلية إلى بر الأمان، وتسهم في تطوير الكرة الإماراتية، ولأن هذا العنصر مهم جداً في اللعبة الشعبية الأولى، فقد أولى مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي اهتماماً كبيراً بقطاع التحكيم ضمن استراتيجيته ورؤية 2038.

وأضاف: أصبح الارتباط بالتكنولوجيا أمراً حتمياً وضرورياً، فالتطور التقني يُساعد في مواجهة الكثير من التحديات، ومنها قطاع كرة القدم، واتحاد كرة القدم كان سبّاقاً في توظيف التقنية المتقدمة في خدماته العامة، وكان من أوائل الاتحادات في المنطقة التي استخدمت تقنية الفيديو في مجال التحكيم.

وقال: قمنا قبل أيام بالاستعانة بخبرات كبيرة في عالم التحكيم لتطوير منظومة قضاة الملاعب، لإيماننا الكبير بأهمية هذا القطاع، والآن نوقع عقد شراكة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تقنية الفيديو لتوفير بيئة تقنية عالية الجودة لقضاة الملاعب تساعدهم في عملهم.

وأكد أن هناك ثقة كبيرة بحكامنا، لأنهم قادرون على إدارة أصعب المنافسات والمباريات المحلية والقارية والدولية، وفخورون بما يحققه قضاة الملاعب الإماراتيون من نجاحات متواصلة في عالم التحكيم، حيث كسبوا ثقة الأسرة القارية الدولية لكرة القدم، مشيراً إلى أن الاتحاد يضع كل إمكانياته لدعم التحكيم، من أجل أن يحقق أهدافه ويبلغ مستوى متطوراً جداً.

بدوره، قال بين بروسينج المدير العام لشركة Hawk- Eye: سعداء بهذه الشراكة مع اتحاد كرة القدم، ونتطلع إلى العمل على تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في المسابقات المحلية، وسوف نعمل معاً على تحقيق طموحاتنا المشتركة للارتقاء بلعبة كرة القدم باستخدام التكنولوجيا التي تجعل من اللعبة أكثر عدلاً.

وأضاف: واثقون تماماً من قدرتنا على تقديم خدمات خالية من الأخطاء وفقاً لأعلى معايير الجودة المستخدمة في العالم وتقديم نتائج استثنائية لاتحاد كرة القدم.