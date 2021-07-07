«الأولمبياد» خلف «الأسوار»!

طوكيو (رويترز)

قالت مصادر: إن اليابان تدرس منع كل الجماهير من حضور منافسات أولمبياد طوكيو، إذ يدرس المسؤولون تمديد القيود لاحتواء فيروس كورونا، قبل نحو أسبوعين على انطلاق الألعاب الصيفية.

وقال خبراء طبيون خلال الأسابيع الماضية: إن عدم استقبال جماهير في الأولمبياد هو الخيار الأقل مخاطرة وسط مخاوف عامة من ارتفاع الإصابات بالفيروس خلال الألعاب.

ومنع المنظمون بالفعل الجماهير الأجنبية من الحضور وسمحوا للجماهير المحلية بسعة 50 في المئة من الملاعب بحد أقصى 10 آلاف مشجع.

وذكرت مصادر بالحزب الحاكم «من الناحية السياسية لا مفر الآن من منع الجماهير».

وستشهد اليابان انتخابات عامة في وقت لاحق هذا العام، وتصر الحكومة على أن الألعاب الأولمبية، التي تأجلت العام الماضي بسبب تفشي الفيروس حول العالم، قد تؤثر في صندوق التصويت.

وأكدت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 أن القيود على الجماهير مرتبطة بحالة الطوارئ في اليابان وإجراءات أخرى.