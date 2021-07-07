صحف إيطاليا تتحدث عن «الأمسية الساحرة»

روما (أ ف ب)

خرجت الصحف الإيطالية لتحيي إنجاز منتخب «سكوادرا أتزورا» ببلوغه نهائي كأس أوروبا لكرة القدم على حساب إسبانيا، مبرزة: «قدمت لنا إيطاليا أمسية ساحرة، نحن في النهائي».

وكتبت صحيفة «لا ريبوبليكا» اليومية تحت صورة لاعبين إيطاليين يحتفلون عقب فوزهم مساء الثلاثاء على ملعب ويمبلي على المنتخب الإسباني بركلات الترجيح «4-2»، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، «كما عانينا، أصبح الحلم الآن في متناول أيدينا».

وبدورها، حيّت صحيفة «إل ميسادجيرو» اليومية الصادرة من العاصمة روما أداء اللاعبين الطليان، فقالت: «يا للروعة، النهائي»، مضيفة: «ضد إسبانيا، الفوز بركلات الترجيح 4-2. الأحد في ويمبلي بمواجهة الفائز من إنجلترا والدنمارك».

ولم تشذ أكبر صحيفة إيطالية عن سابقاتها، فكتبت «إل كورييري ديلا سيرا»: «قدّمت لنا إيطاليا أمسية ساحرة، نحن في النهائي».

«كارامبا، يا لها من إيطاليا!» هكذا عنونت «لا ستامبا» اليومية التي تصدر من تورينو، صفحتها الأولى، حيث استعارت فوز «الأزوري» لتكريم ملكة التلفزيون الإيطالي رافاييلا كارا التي توفيت الاثنين واشتهرت ببرنامج يحمل اسم «كارامبا».

واختارت «جازيتا ديلو سبورت» عنواناً باللغة الإسبانية مع بساطة بليغة «فييستا!» (احتفال)، من أجل تلخيص النشوة التي أحدثها هذا الانتصار في جميع أنحاء البلاد.

واجتاحت الجماهير الإيطالية في أمسية الفوز شوارع إيطاليا من العاصمة روما، ملوحة بالأعلام الإيطالية، ومطلقة العنان لأبواق السيارات والألعاب النارية، حتى ميلانو وتورينو، حيث تقاطر «التيفوزي» بالآلاف إلى وسط المدينة للاحتفال بتأهل المنتخب الوطني إلى نهائي كأس أوروبا.