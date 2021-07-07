إيطاليا تطارد «الغائب 53»!



دبي (الاتحاد)

حقق المنتخب الإيطالي فوزاً غالياً على إسبانيا بركلات الترجيح، قاطعاً بطاقة العبور إلى نهائي «يورو 2020»، وبات على بعد خطوة تفصله عن تحقيق حلمه الغائب منذ 53 عاماً والوصول إلى رقم قياسي تاريخي، عندما يلاقي الصاعد من مباراة نصف النهائي الثانية بين

إنجلترا والدنمارك، وذلك في عرس ختام كأس أمم أوروبا يوم 11 يوليو الجاري.

وحققت إيطاليا اللقب مرة وحيدة عام 1968، وتأمل في التحليق باللقب للمرة الثانية والغائب عن خزائنها منذ 53 عاماً، حيث حققت الوصافة في نسختي 2000 و2012.

ونجح الطليان في الوصول إلى المباراة الـ 33 على التوالي في كل البطولات من دون هزيمة تحت قيادة المدرب روبرتو مانشيني، ويفصلهم مباراتان لمعادلة رقم قياسي تاريخي غير مسبوق.

فيما يتصدر إسبانيا والبرازيل قائمة «سلسلة اللاهزيمة» بين المنتخبات عبر التاريخ برصيد 35 مباراة على التوالي، وتفصل إيطاليا مباراتان لمعادلة الإنجاز التاريخي.

إيطاليا وصلت إلى نهائي أمم أوروبا للمرة الرابعة في تاريخها، حيث حققت اللقب مرة والوصافة مرتين والمركز الرابع مرتين.

وأصبح «الأزوري» ثاني منتخب في تاريخ كأس أمم أوروبا يملك 5 لاعبين مختلفين سجلوا هدفين أو أكثر في نسخة واحدة من بطولة كبرى بعد منتخب فرنسا.

فيما بات الأزوري ثاني منتخب يصل للنهائي في 10 نسخ مختلفة من بطولتي كأس أمم أوروبا وكأس العالم بعد ألمانيا التي حققت ذلك في 14 نسخة من قبل.

ونجح الأزوري في تسجيل 12 هدفاً في «يورو2020» لتعادل رقمه السابق في نسخة واحدة من بطولة كبرى، والذي حققه في نسخ كأس العالم 1934 و1982 و2006.