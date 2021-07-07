«شيكي» و«مونية» و«إبراز» أبطال كأس مهرجان منصور بن زايد في فرنسا



فرنسا (الاتحاد)

فازت «شيكي أمبر»، وظفرت «مونية»، فيما حصد «إبراز» ألقاب سباقات كأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، والتي أقيمت مساء أمس «الثلاثاء»، بمضمار لاتست الفرنسي، برعاية المهرجان العالمي.

ويقام المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي بات لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

وخطفت المهرة «شيكي أمبر» لإيريك ديلوفا، بإشراف نفس المالك، وقيادة الفارسة مارلين ميير، لقب كأس مهرجان سباقات منصور بن زايد «بري بنجالي دالبريه»، للخيول في سن ثلاث سنوات فقط، البالغة جائزته المالية 18 ألف يورو.

وتفوقت البطلة بفارق طول عن «فاتنة» للخيالة السلطانية العُمانية، وقطعت مسافة السباق البالغ طوله 1400 متر في زمن 1:35:20 دقيقة.

وقاتلت الفرس «مونية» للشيخة ياسمين آل ثاني، بإشراف جوليان سمارت، وقيادة ماكسيم جيون، بشراسة قبل أن تقتنص لقب كأس مهرجان سباقات منصور بن زايد «كريتريوم دو بوليشيس» لمسافة 1900 متر، البالغة جائزته 30 ألف يورو.

وتفوقت «مونية» بفارق نصف طول عن «ليدي برنسيس» بقيادة جوليان أوج، ومسجلة زمناً وقدره 2:04:15 دقيقة.

ومنح «إبراز» للشيخة ريم آل ثاني، الثنائية للمدرب جوليان سمارت، والفارس ماكسيم جيون، حين حصدا لقب كأس مهرجان سباقات منصور بن زايد «كوب دو سود كويست دوبور سانج» للفئة الثالثة، البالغة جائزته 20 ألف يورو.

وانطلق «إبراز» من الصفوف الخلفية ليخطف اللقب بفارق0.75 طول عن «مونجارد الشام» بقيادة أوليفييه بيلييه، ومسجلاً 2:07:60 دقيقة، في السباق البالغ طوله 1900 متر، وهو مخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق.

ومن جهة أخرى، يحط مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية غداً «الخميس»، على مضمار هيوستون بارك الترابي في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأميركية، لإقامة سباق كأس الوثبة ستاليونز البالغة جائزته 12.000 دولار.

وتبحث المهرة «كونسيدر زيز» ابنة «داحس»، لكري ران انتربرايز، بإشراف ار ترولي وبقيادة جي جي أوليفو، عن لقب السباق البالغ طوله 1200 متر، وينافسها «هاي منتنيس» لثندر جونسون، بإشراف نفس المالك وقيادة اف تي راميرز.

وينافس على اللقب الذي تشارك فيه 9 خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، الجواد «لابكوس بونس» للابكو للسباقات، بإشراف تي جونسون، وقيادة الـ فيفانكو، و«بيج بيورتي» لبيج تايم ريسنج، بإشراف ان روجري، وقيادة جي روميرو.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.