خيول الإمارات تخوض تحدي «مهرجان جولاي»

دبي (الاتحاد)

تخوض خيول الإمارات، غداً «الخميس» على مضمار نيوماركت، تحدي سباقات اليوم الأول من مهرجان جولاي، والذي يتألف من سبعة أشواط، أبرزها الشوط الرئيس على لقب برنسيس أوف ويلز للفئة الثانية، بمشاركة 5 خيول.

ويسعى «ستار سفاري» لجودلفين بإشراف شارلي أبلبي وقيادة جيمس دويل، للعودة إلى مستواه الرائع الذي قدمه في دبي، من خلال ظهوره الأوروبي الأول، منذ قرابة العامين عبر السباق البالغ طوله 2400 متر.

وحقق «ستار سفاري» ابن «سي ذا ستارس» فوزاً من دون عناء بسباق دبي ملينيوم ستيكس للفئة الثالثة في فبراير، وكان ذلك أحد ثلاثة انتصارات حققها في ميدان.

ويمثل خيول الإمارات الجواد «العاصي» لمؤسسة شادويل، بإشراف وليام هاجاس وقيادة جيم كرولي، وخسر ابن «سي ذا ستارز» بصعوبة في سباق كأس التتويج في آخر مشاركة له، واليوم هو المرشح الأول للفوز.

ويعود «يبير» لجودلفين، بإشراف شارلي أبلبي وقيادة جيمس دويل، ليخوض منافسة على مسافة أطول، قدرها ميل وخمسة فيرلونج بسباق البحرين تروفي للفئة الثالثة، فيما يمثل شادويل المهر غير المهزوم «مندوب» بإشراف المدرب بريان ميهان.

وقدم «يبير» أداءً ممتازاً هذا الموسم، وحل بالمركز الثالث خلف «الينكر»، وثالثاً خلف الفائز لاحقاً في الداربي «اداير» بسباق كلاسيك التجريبي للفئة الثالثة في سانداون بارك في أبريل.

ويتجه «وان رولر» بقيادة جيمس دويل للمنافسة على مسافة أقصر بسباق هنري سيسل ستيكس ليستد «1 ميل»، بعد أن أظهر مستوى رائعاً على هذه المسافة، من خلال الفوز في أوتم ستيكس للفئة الثالثة برعاية طيران الإمارات.

ويمثل شادويل المهر «بعيد» غير المهزوم في سباقين، ويقوده جيم كرولي بإشراف وليام هاجاس.