«النسور» يُحلق بـ «الصفقة العاشرة»

فيصل النقبي (خورفكان)

احتل خورفكان صدارة قائمة أندية دوري الخليج العربي، في التعاقدات وسوق الانتقالات الصيفي، حيث نجح في إتمام 10 صفقات للاعبين المواطنين إلى الآن، ونجحت شركة كرة القدم بالنادي في التعاقد مع مسعود سليمان، وأحمد الزيودي، وإبراهيم سعيد، ومحمد خلفان المسماري، وفهد سالم حديد، وحمدان ناصر، وعبدالله النوبي، وجاسم يعقوب، وفلاح وليد، ومهند خميس، كما جددت عقد المدافع المصري عبدالله الرفاعي، والحارس أحمد ديدا، والبرازيلي دودو، والحارس عبدالله صنقور، وسالم الحمادي، وعامر مبارك غانم، ويوسف العامري، كما جددت الثقة بالبرازيلي باولينو الذي يلعب موسمه الثاني مع «النسور»، ليصبح عدد اللاعبين الذين تم الذين التجديد معهم والتعاقد 18لاعباً، والعدد مرشح للزيادة، حيث يسعى النادي لإتمام التعاقد مع إسماعيل الحمادي لاعب شباب الأهلي بعقد انتقال كامل، بعد أن كان معاراً للفريق خلال الموسم الماضي، مع إبرام بعض من صفقات المواطنين.

يذكر أن خورفكان احتل المركز العاشر بنهاية دوري الموسم الماضي، وجدد عقد مدربه البرازيلي كايو زاناردي لموسم جديد، واختار الوطني عبدالمجيد النمر مساعداً له.