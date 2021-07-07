«إيطاليا المجنونة» تتحدى «كورونا»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد تأهل منتخب إيطاليا إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو2020»، على إثر فوزه في نصف النهائي على إسبانيا بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، انفجرت موجة عارمة من الفرحة بين الجماهير الإيطالية، ليس فقط في استاد ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، وإنما أيضاً بالعاصمة الإيطالية روما، وكافة أنحاء إيطاليا.

وكان الاحتفال على قدر أهمية الحدث، إذ لم يصل «الآزوري» إلى المباراة النهائية لهذه البطولة إلا 3 مرات من قبل، ومرة واحدة فقط منها حصل فيها على اللقب.

واتجه اللاعبون نحو الجماهير الإيطالية في المدرجات لتلقي التهنئة منها، وتوجيه الشكر لها على دعمها للفريق من أول مباراة.

وارتدى النجم لورينزو إنسيني قميص زميله ليوناردو سبينازولا الذي أصيب إصابة خطيرة خلال مباراة دور الثمانية ضد بلجيكا، وطاف إنسيني بالقميص الذي يحمل رقم 4، بالملعب، وتحديداً في المدرجات التي يشغلها المتفرجون الإيطاليون، تعاطفاً مع زميله المصاب، والذي كان حتى إصابته أحد أفضل لاعبي الفريق.

وفي روما سادت حالة من الفرحة المجنونة في مختلف شوارعها وميادينها، وارتفعت الأعلام الإيطالية في كل مكان، حيث امتلأت الشوارع بالبشر الذين خرجوا من منازلهم، وقاموا بإنشاد أغاني وطنية إيطالية لدعم ومؤازرة منتخبهم، وطاف مواطنون آخرون بسياراتهم الشوارع والميادين مطلقين أبواقها تعبيراً عن الفرحة العارمة بالوصول إلى نهائي البطولة.

وتبادل عدد كبير من المواطنين العناق غير عابئين بالحظر المفروض بسبب تفشي جائحة «كوفيد -19».

وقال مراسل شبكة راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت في روما: تلك مجرد بداية، وبروفة لاحتفالات أكبر عند الفوز باللقب.

وأضاف: إيطاليا تستهدف الفوز بلقبها الثاني، بعد 9 سنوات من الضربة التي تلقتها في المباراة النهائية على يد المنتخب الإسباني في «نسخة 2012».